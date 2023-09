La ausencia de una ley estatal para las parejas de hecho obliga a otorgar testamento para poder recibir parte de la herencia

Lastodavía están lejos de alcanzar a las parejas casadas. El último censo del INE, correspondiente a 2020, cifraba su número enexistentes. Datos más recientes recogen que, un 21% más que en el año anterior, y aunque hubo menos matrimonios -19.465-, estos crecieron un 47% interanual.Por otro lado, la equiparación entre la convivencia more uxorio y los enlaces civiles y religiosos en cuestiones hereditarias supone un agravio comparativo importante para las primeras. Marín & Mateo Abogados , indica que “este vínculo debe responder por las mismas obligaciones que el matrimonio, pero no tiene los mismos derechos”.La situación de desamparo del miembro de la pareja que sobrevive es preocupante. “Si después de convivir, por ejemplo, más de dos décadas con una persona sin haber otorgado testamento, esta fallece,”, comenta Martín. Es por ello que el letrado recomienda que, “mientras no exista una ley armonizadora a nivel nacional,”.El experto admite que “mientras que las uniones matrimoniales se rigen por el Código Civil, las de hecho están reguladas por la normativa autonómica”. Hay regiones que equiparan la pareja de hecho a la de cónyuge: “En, siempre que la unión esté inscrita en el registro correspondiente,”, expone Martín.En el resto, o se reconoce algún derecho sucesorio o, directamente, ninguno. De hecho, el portavoz de Marín & Mateo Abogados revela que “”.El abogado confía en que tarde o temprano la pareja de hecho sea una realidad asimilable al matrimonio porque “, como la posibilidad de adoptar, la subrogación en el contrato del alquiler o el acceso a una pensión de viudedad, pero”.En este sentido, Martín indica que “en la inmensa mayoría de las ocasiones, es la sociedad la que, de algún modo, obliga a legislar. Se han igualado aspectos como la disposición de 15 días de permiso remunerados por la unión de hecho, así como la posibilidad elegir el régimen económico que regirá la pareja de hecho, pero no el de”, concluye.