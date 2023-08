“Si hace falta acudiremos a los juzgados para exigir que se municipalice el servicio de grúa de Guadalajara”

jueves 31 de agosto de 2023 , 21:19h

Desde UGT FeSMC aseguran que lo que quiere la actual corporación municipal es juntar el servicio de la ora y el de grúa, y que estos 6 trabajadores no sean personal laboral como ya se aprobó en pleno



Los trabajadores del servicio municipal de grúa de Guadalajara junto con la secretaria general de UGT FeSMC Castilla-La Mancha Ana González, han informado hoy en rueda de prensa sobre la situación actual que sufren debido a la falta de diálogo del actual Gobierno Local.



Desde UGT FeSMC van a valorar con los servicios jurídicos del sindicato presentar una demanda a la corporación municipal por no cumplir lo aprobado en pleno y publicado en el BOP.



“El anterior gobierno municipal aprobó en pleno la municipalización del servicio, y así quedó reflejado en el Boletín Oficial de la Provincia. El gobierno actual no puede decir que falta un informe jurídico, cuando ya está todo aprobado”. Resaltaba Ana González quien aseguraba que se trata de una decisión política que perjudica gravemente a estos 6 trabajadores.



“Están jugando con el pan de los trabajadores de la grúa. Y no falta ningún expediente de ningún tipo. Lo que está ocurriendo, es que el ayuntamiento lo que quiere es que llegue el momento de tener que renovar el servicio de la ora y juntar ambos servicios. No quieren a estos trabajadores como personal laboral.



Pero nosotros no lo vamos a permitir y haremos lo que haga falta”.



González, también ha anunciado que en el expediente de demanda incluirán que desde el ayuntamiento no se les ha permitido realizar una pregunta en pleno, cuando lo solicitaron en tiempo y forma.



“Hemos hecho una pregunta al pleno cumpliendo todos los requisitos, y sin embargo se nos ha denegado poder realizarla aludiendo que no estaba presentada en tiempo y forma. Algo que es totalmente falso y que podemos demostrar”.



Los trabajadores han vuelto a desmentir que desde el equipo de gobierno se haya producido ningún encuentro con los trabajadores, y advierten de que no pararán hasta que se cumpla lo acordado. Además, subrayan, que si desde el Ayuntamiento hubiesen municipalizado el servicio cuando se aprobó en pleno, se habría ahorrado mucho dinero. Dinero que pagamos todos y todas.