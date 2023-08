Ayuso critica el “no es no” de Sánchez a Feijóo y el “sí es sí” a las peticiones del independentismo

miércoles 30 de agosto de 2023 , 19:36h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este miércoles el "no es no" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero el "sí es sí” a las peticiones que le han hecho y que “le van a pedir” los independentistas para formar Ejecutivo.



“Sin saber lo que Feijóo, la fuerza mayoritaria iba a proponer a Sánchez, la respuesta del PSOE fue "no es no", pero Sánchez ha dicho "sí es sí" a todo lo que han pedido y le van a pedir los independentistas”, escribió Ayuso en sus redes sociales tras la reunión mantenida entre el líder del PP y el presidente en funciones para abordar el debate de investidura.



Seis pactos de Estado y una legislatura de dos años

En la reunión, Feijóo pidió al PSOE que facilitara su investidura para afrontar seis pactos de Estado y para afrontar una legislatura que tendría una duración de dos años.



En rueda de prensa, el propio líder de los populares expresó que pudo constatar el “rechazo” de Sánchez a estas propuestas.



Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, afeó a Feijóo que haya “pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo” y agregó que el líder del PP solo se presenta a la investidura que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre “para salvar su pellejo”.