Absoluta normalidad en la taquilla del Teatro Buero Vallejo para la venta de entradas de los conciertos de Ferias de Guadalajara

domingo 27 de agosto de 2023 , 18:31h

La venta de entradas para los conciertos de Ferias 2023 va al ritmo esperado y vuelve la normalidad programada inicialmente al constatar que el flujo masivo de personas que en los primeros días obligaron a tomar medidas correctoras de ordenación, ya no son medidas necesarias. En las últimas jornadas de la semana anterior no se agotaron la totalidad de los tickets previstos de fila, por lo que desaparece ese mecanismo de control y vuelve la atención directa en la taquilla.



Las entradas bonificadas a 5 euros para empadronados se pueden seguir adquiriendo exclusivamente en la taquilla del Teatro Buero Vallejo hasta que se complete el aforo,



Cada vecino empadronado podrá comprar 2 entradas por concierto acreditando su domicilio mediante su DNI. Se deberá acudir de forma presencial, no pudiendo llevar los documentos de terceras personas, salvo de los menores bajo su tutela.



La entrada general de 10 euros se puede adquirir desde el pasado 25 de agosto en la taquilla del Teatro Buero Vallejo o en internet (con 1 euro de gasto de gestión) a través de las webs guadalajara.es o teatrobuerovallejo.com. En cada compra en línea se podrán adquirir un máximo de 4 entradas por concierto.



El horario de la taquilla del Teatro Buero Vallejo es, hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 19:00 a 21:00 horas, y del 1 al 14 de septiembre, laborables de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 y de 18:00 a 20:00 horas.



Hay que recordar que los menores de 16 años deberán acceder al recinto rellenando y entregando un formulario y acompañados de su padre/madre/tutor o por el responsable que autoricen. Los de 16 y 17 años podrán acceder solos, pero rellenando y entregando también el formulario correspondiente.



Además, los menores de 3 años no podrán acceder a la instalación sin las protecciones auditivas correspondientes y todas las personas que accedan a los conciertos, sin exención de edad, deberán ir provistos de su entrada correspondiente.