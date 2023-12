ESTAFA : Una agencia de viajes deja "tirados" a un centenar de personas en Madrid

La agencia "Alpes, turismo y vacaciones" ha cerrado sus puertas en el distrito de Usera tras haber cobrado grandes cantidades por vuelos a Sudamérica que no han podido utilizar sus clientes

jueves 14 de diciembre de 2023 , 19:16h

Todo apunta a una estafa en la compra de vuelos. Compraron los billetes con una agencia para volar a Sudamérica para ver a la familia en las fiestas navideñas. Después de pagar cada vuelo por unos 1.500 euros, cuando acuden a recoger los billetes se encuentran la agencia cerrada y no contestan llamadas ni responden al correo electrónico. Hay más personas afectadas.



El programa Buenos Días Madrid ha estado con varios afectados a las puertas de la agencia, cerrada a cal y canto, en la calle Marcelo Usera.



En julio, Romualdo compró un billete de avión para Paraguay en la la agencia de viajes "ALPES TURISMO Y VACACIONES". Quería ir a ver a su padre que está hospitalizado. "Sólo quería abrazarlo, tras dos años sin verle", confiesa abatido. "Tanto sacrificio y nos hacen esto, con lo que nos ha costado ahorrar ese dinero", lamenta.



El billete costaba 1500 euros, unos 200 euros más barato que en otras agencias. Realizó el pago por transferencia. Tres o cuatro días después Romualdo fue a recoger el billete, pero se encontró la agencia cerrada. No contestaban llamadas ni respondían al mail. Romualdo se fue a otra sucursal de la agencia, en la calle Algodonal en la que había siete clientes que esperaban y que contaban lo mismo: habían hecho transferencia pero en la agencia se habían esfumado.



Acudió entonces al aeropuerto, a las oficinas de Air Europa. Allí le dijeron que había una reserva de billete, pero que no había sido pagado. "Ahí se me vino el mundo encima", añade.



En estos meses han contactado con otras personas afectadas. Aseguran que solo en TikTok hay un centenar de víctimas de la estafa.



Romualdo ha presentado denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado lunes.