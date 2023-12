La Puerta del Sol de Madrid tendrá un aforo de 15.000 personas para las campanadas de Fin de Año

Sol recuperará este año los aforos masivos en las uvas y en la víspera de la Nochevieja, después de las restricciones por obras de la plaza y de la pandemia

jueves 21 de diciembre de 2023 , 19:51h

La Policía Nacional va a reforzar este año la seguridad en los grandes eventos de las Navidades. Se pasará de 600 agentes vigilando los días clave, a 800.



La Puerta del Sol recuperará este año los aforos masivos en las uvas y en la víspera de la Nochevieja, después de las restricciones por obras de la plaza y de la pandemia.



2018 fue el último fin de año con la Puerta del Sol a reventar, con 20 mil personas. Después vendría la pandemia y más tarde la reforma de la plaza. Por fin, 15.000 personas recibirán a 2024.



Así lo ha anunciado este jueves la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Y también el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras la reunión de coordinación de los dispositivos de seguridad para las celebraciones de fin de año mantenida en Delegación esta mañana.



En concreto, Sanz ha detallado que el dispositivo se desarrollará con unas características "muy similares" a las del año pasado, con la participación de 250 policías municipales y un servicio de apoyo de drones.



"Vamos a hacer especial hincapié en los temas de seguridad, la prohibición de entrada con objetos peligrosos, el control de la venta ambulante y de posibles hurtos en la zona", ha detallado.



Además, ha explicado que se va a habilitar un centro de coordinación con todos los servicios de emergencia durante esas jornadas. La estación de Sol también va a permanecer cerrada en los horarios de máxima afluencia.



Habrá cuatro zonas con un doble filtro policial, dos van a ser cubiertas por Policía Municipal y otras dos por Policía Nacional. Se vaciará la plaza antes del evento y después se hará la entrada controlada por parte de la Policía.



METRO Y CERCANIAS PARARÁN EN SOL PERO NO SE PODRA SALIR



El delegado ha señalado que una de las principales novedades de este año es que durante los días 30 y 31 de diciembre no se permitirá el acceso ni evacuación a través de la estación de Sol a partir de las 18 horas, pero sí la circulación por el interior de la misma, donde no se suspenderá el tráfico de trenes ni la conexiones. De esta manera se pretende "facilitar la movilidad y reducir las molestias a los pasajeros".



Francisco Martín ha querido reconocer el esfuerzo que para ello han realizado los operadores de transporte y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), dado que en la Puerta del Sol está prevista una afluencia de 15.000 personas cada uno de esos dos días.



También ha señalado que la Policía Nacional tendrá un despliegue de otros 250 agentes en la zona. Desde el 29 de diciembre, las unidades de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía y de la Comisaría de Centro efectuarán labores de información en los comercios y restaurantes afectados con el fin de trasladar las medidas adoptadas y requerir su colaboración.



En la tarde del día 30 trabajarán en la seguridad del ensayo de las campanadas agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Sección Móvil, Guías Caninos y Equipos de Subsuelo.



Tanto el 30 como el 31, a las 21 horas, aproximadamente, la UIP apoyada por la UPR procederán al desalojo total de la Puerta del Sol, utilizando para ello las calles adyacentes para que el personal del Servicio Especial de Limpieza Urgente (SELUR) realice la limpieza del lugar y retirada de residuos.



Una vez desalojada e inspeccionada por los efectivos policiales, se permitirá el acceso a la Plaza por las calles Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Mayor y Arenal. En estas calles se establecerán prefiltros y filtros por parte de Policía Nacional y Policía Municipal, en los que personal voluntario de Protección Civil contabilizará las personas que pueden acceder a la Plaza, con el fin de no sobrepasar el aforo máximo, que será establecido por el Ayuntamiento de Madrid.



Asimismo, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se establecerá a las 22:00 horas un Centro de Coordinación Operativa (CECOR), integrado por los mandos operativos de Policía Nacional y Policía Municipal, así como por los responsables de los demás organismos intervinientes.