La Audiencia Nacional abre diligencias por el presunto enaltecimiento terrorista en el 'Día del Inútil' denunciado por guardias civiles

miércoles 09 de agosto de 2023 , 14:00h

La Audiencia Nacional ha acordado abrir diligencias previas para investigar un presunto delito de enaltecimiento terrorista en la convocatoria de las denominadas fiestas del 'Día del Inútil' ('Inutillan Egune') en el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz (Navarra), gobernado por EH Bildu; todo ello a raíz de una denuncia que presentó la Unión de Oficiales de la Guardia Civil contra el cartel de promoción "en el que se quema" a agentes de la Benemérita y se "incluye simbología que representa la expulsión" del Instituto Armado.



Así lo ha informado la propia asociación en un mensaje de su cuenta de Twitter que va acompañado del auto firmado el 4 de agosto por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, donde ha recaído el asunto por encontrarse entonces en funciones de guardia.



En la resolución, recogida por Europa Press, el magistrado explica que los hechos denunciados por la Unión de Oficiales "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que ha considerado pertinente incoar diligencias previas y remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para que "informe sobre competencia y, en su caso, diligencias a practicar".



El titular del Juzgado ha adoptado dicha decisión después de que el pasado 3 de agosto la asociación presentara la denuncia contra los promotores de las fiestas del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz --prevista para el pasado viernes 4 de agosto-- al considerar que la convocatoria podría ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo.



"RIDICULIZAR A LA GUARDIA CIVIL"

Según la Unión de Oficiales, dicha fiesta pretendía "no solo ridiculizar a la Guardia Civil, sino crear un clima de terror". En el marco del comunicado emitido tras la presentación de la denuncia, la asociación insistió en que "provocar y fomentar el clima de odio y terror no es cuestión baladí, sino que acaba traduciéndose en hechos como los lamentablemente ocurridos en la cercana localidad de Alsasua, donde fueron agredidos varios guardias civiles".



Al margen, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) anunció la semana pasada que solicitará acciones legales contra los organizadores del 'día del inútil' "por la comisión de un posible delito de odio dirigido especialmente contra las personas que forman parte del colectivo de la Guardia Civil y sus familias".



Este tipo de actos se repiten año tras año en verano. En agosto de 2019, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional rechazó su competencia para investigar los actos celebrados durante el 'día del inútil' de aquel año. El juez José de la Mata consideró que los hechos --entonces denunciados por Dignidad y Justicia-- no eran terrorismo y se inhibió a los juzgados de Pamplona.