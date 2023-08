LA PEOR CARA DEL PSOE : Guardias civiles piden a Sánchez que acabe con el "Día del Idiota" donde se mofan de la Guardia Civil

Dignidad y Justicia: «Un Gobierno decente no puede permitir que nadie ‘queme’ a quienes velan por nuestra seguridad»

sábado 05 de agosto de 2023 , 08:05h

Dignidad y Justicia ha destacado hoy que un Gobierno «decente» no puede permitir que nadie ‘queme’ a quienes velan por nuestra seguridad.



Esta asociación, presidida por Daniel Portero, hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA hace 22 años, lleva desde 2019 denunciando que los vecinos de la localidad navarra de Echarri Aranaz queman simbólicamente, en el marco de sus fiestas patronales, a figuras que representan a la Guardia Civil.



El Ayuntamiento de la localidad volverá a hacerlo hoy y a «mofarse» públicamente de los agentes del Instituto armado que han dado su vida por la democracia y por el Estado de Derecho.



«La diferencia entre esta quema simbólica y lo que ha ocurrido en la realidad no está muy alejada», indica Portero. Recuerda que los terroristas han asesinado a decenas de guardias civiles a lo largo de su historia, les han humillado, han quemado sus cuarteles, han matado a sus hijos y a sus parejas.



Portero afirma que no es ninguna broma que ahora un Ayuntamiento democrático celebre este tipo de actos que «revictimizan a los familiares de los asesinados y humillan a un Cuerpo que ha sustentado el espíritu democrático que apela al funcionamiento de la ley y la justicia como único modelo de lucha antiterrorista».



Dignidad y Justicia considera que la Fiscalía debería actuar de oficio y prohibir lo que los organizadores han denominado «con mala idea» el «día del inútil», que «únicamente tiene el objetivo de acosar y burlarse de la Guardia Civil», que tanto a sus vecinos como a ellos siempre ha protegido.



Según expone, los actos prevén otro tipo de desfiles y mofas públicas que «no sólo se ríen de la Benemérita, sino del propio Estado, del que la Guardia Civil es su primera línea de seguridad».



Dignidad y Justicia señala que la convocatoria del acto «no es un hecho aislado», sino que se enmarca dentro de una dinámica que se celebra cada verano en diferentes pueblos de las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco cuya finalidad es «acosar y generar un ambiente de presión sobre un colectivo», generando un «clima de terror» entre sus miembros allí destinados con el fin de conseguir su aislamiento social.



«En este caso, además, tiene tintes de celebración, pues el propio Gobierno ha cedido ante una reivindicación histórica de los terroristas, que es la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, pues ha sido el ejecutivo el que ha cedido las competencias de Tráfico a la comunidad foral», concluye.



Como es natural, las asociaciones de guardias civiles también han alzado la voz contra este suceso. Lo han hecho Justicia para la Guardia Civill (Jucil) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).



Y es que los proetarras están más envalentonados que nunca después de saber que tienen «la llave» del Gobierno de Navarra y también de España y que los de Arnaldo Otegi son “indispensables” para la conformación de un gobierno de extrema izquierda. Por ello, van con todo en su burla después de que EH Bildu sumara hasta seis escaños en las generales teniendoincluso mayor representación que el PNV (5) en el Congreso. Los de Arnaldo Otegi avanzan en todo el País Vasco donde fue la primera fuerza en Vitoria, pero también en Navarra donde empató en escaños con UPN por la alcaldía de Pamplona. La izquierda abertzale aumentó también su apoyo en los principales municipios y se quedó a un puñado de votos de ganar en San Sebastián disputando la hegemonía al PNV a un año de las autonómicas en el País Vasco. Gracias a que el gobierno de Pedro Sánchez les convirtió en un “socio” legislativo preferente sacaron adelante leyes polémicas como la de Memoria Democrática, la ley de vivienda o la aprobación de unos Presupuestos Generales a cambio de traspasar las competencias de la Guardia Civil de Tráfico a la policía foral, una batalla ganada más camino a su desaparición en la comunidad foral.



En la convocatoria que anuncia los actos festivos para ese día, y que han difundido a través de las redes sociales, aparece la imagen silueteada de dos guardias civiles con el tricornio a los que queman en una hoguera con la que reivindican su expulsión definitiva en cualquiera que sea sus formas-.Ya lo han intentado en reiteradas ocasiones con “performance” e incluso agresiones como la que ocurrió en Alsasua contra dos guardias civiles.Al lado del cartel se puede apreciar también la flecha que siempre utilizan para manifestar “salida” que persiguen para los agentes.



Para celebrar el “Día del inútil” con el que reivindican esa expulsión han organizado desde un almuerzo en la plaza, desfile, pregón, capea y hasta un concierto del “Dj. Fresa Morango”.



JUCIL RECLAMA GOBIERNO QUE PERSIGA COMO DELITO DE ODIO LA CONVOCATORIA DEL ‘DÍA DEL INÚTIL’



Jucil reclama al Gobierno una actitud «honesta y honrada» y que defienda a los guardias civiles, sobre todo en localidades como la navarra de Etxarri Aranaz, donde gobierna en solitario «el partido independentista e insolidario con el resto de España EH Bildu» y que ha convocado en sus fiestas un nuevo ‘Día del Inútil’.



Una convocatoria basada en «quemar figuras humanas de guardias civiles en un claro ejemplo de aliento al odio hacia las personas por parte de dirigentes políticos».



“Esperamos del Gobierno de España que reclame a la Fiscalía que actúe frente a estos hechos. Un auténtico, claro y evidente delito de ocio alentado desde las instituciones públicas de esta localidad navarra”, señala el secretario general de comunicación de Jucil, Agustín Leal.



Esta asociación considera que la Fiscalía tiene «razones más que suficientes» para proceder frente a los convocantes de estos actos, «en los que se denigra directamente a las personas».



“Además de tratarse de un evidente ataque a una institución, como la que forma la Guardia Civil, un Cuerpo policial que defiende la democracia en España y el Estado de Derecho», subraya.



Leal sostiene que nos encontramos ante un claro caso de «ataque directo a la democracia y a las instituciones que la defienden».