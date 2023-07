El 58% de los españoles desea un pacto PP-PSOE pero el 84% lo ve improbable y un 75% creen que los políticos NO prestan atención a los intereses reales de los ciudadanos

lunes 31 de julio de 2023

Aunque la unión de PSOE y PP, para evitar es la opción preferida por los españoles, pocos realmente creen que será posible hoy. Un 58% de los españoles se expresó a favor de que llegasen a un acuerdo, según un estudio de la Fundación BBVA de Cultura Política realizado entre el 12 de abril y el 21 de julio, antes de las elecciones generales del pasado domingo que dejaron un escenario político muy complicado.



El sondeo, que hace público el diario El Mundo, muestra que el respaldo a la idea de una gran coalición es más fuerte entre los votantes de centro, un apoyo que desciende al 60% entre los que se sitúan en la derecha y al 54% en los que se posicionan en la izquierda.



Otro dato es que solo el 23% de los españoles prefiere un gobierno formado por un único partido, frente al 60% que se inclina por un gobierno de coalición, mientras el 17% no opinó. En este punto, una coalición de partidos de izquierda es la preferida para el 21% y el 8% adhiere a una conformada por partidos de derechas, mientras un 12% apostaría por una que integrase agrupaciones de izquierda y derecha.



Estos datos confrontan con la percepción de las opciones reales de que los partidos de izquierdas y derechas lleguen a acuerdos políticos. Más de la mitad de los encuestados (52%) piensa que es imposible que suceda, y un tercio (32%) lo considera, como mínimo, difícil.



Hasta un 87% estima que hay corrupción en los partidos y el 75% que no prestan atención a los intereses reales de los ciudadanos. Un 63% no se siente representado por ninguno. Aunque la desafección es contrastable, esta visión crítica de los partidos se compatibiliza con la percepción de que son entidades necesarias para la democracia.



La apreciación de los políticos también es negativa. Un 81% considera que dedican más atención a sus intereses personales que a los de los ciudadanos, y un 73% piensa que dividen a la sociedad. La confianza en sus capacidades tampoco es alta: un 78% estima que las decisiones importantes deberían ser tomadas por expertos. A diferencia de los partidos políticos, la Policía y el Ejército son las instituciones que presentan un mayor índice de aprobación, y por debajo aparecen los tribunales de justicia. Los partidos políticos sólo superan en respaldo a las redes sociales y las entidades bancarias.



Respecto a la estructura del Estado, el 46% se expresó a favor de la forma actual y solo un 10% estaría a favor de eliminar las autonomías como pide Vox. En cuanto a las preocupaciones de los ciudadanos, el paro, la crisis económica y el aumento de los precios encabezan la lista.