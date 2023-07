Perú sale a la calle: movilizaciones y bloqueos en 12 provincias como anticipo al aniversario por la independencia

viernes 28 de julio de 2023 , 13:59h

Al menos 12 provincias de Perú registraron este jueves movilizaciones de protesta y bloqueos de caminos para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, un día antes de que la jefa de Estado dirija un mensaje a la nación por el aniversario de la independencia.



La Defensoría del Pueblo presentó un informe este jueves en el que detalló que hay nueve puntos de bloqueo de caminos en siete provincias de la región altiplánica de Puno, en la frontera con Bolivia.



Asimismo, en la jornada hubo un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional en la surandina ciudad de Arequipa, donde hubo cientos de personas en una marcha antigubernamental.



De igual forma, las concentraciones y marchas se produjeron en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Lima y Puno, donde la provincia de El Collao acató una paralización parcial de actividades.



Según la Defensoría, no se han presentado detenidos ni heridos en los enfrentamientos de este día.



En la ciudad capital, cientos de personas marcharon en la tarde de este jueves por el centro histórico para llegar hasta el Congreso, pero la Policía Nacional les impidió el paso hacia la avenida Abancay, donde se encuentra el palacio legislativo.



Precisamente, el viernes, la mandataria peruana acudirá al pleno del Congreso para dirigir un mensaje a la nación sobre su primer año en el Ejecutivo y las acciones que realizará en los próximos meses, en la fecha en que se celebra el aniversario de la independencia.



Cientos de delegaciones de organizaciones sociales y deudos de víctimas de las manifestaciones de inicios de año han llegado a Lima en los últimos días para movilizarse el viernes en la capital mientras Boluarte ofrezca su mensaje a la nación.



En tal sentido, la Policía Nacional ha reforzado la seguridad en el centro histórico para evitar que los manifestantes se acerquen al Palacio de Gobierno o al Parlamento.



«Si la señora Dina (Boluarte) no renuncia, si no se cierra el Congreso, la lucha va a continuar», afirmó este jueves la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) en una conferencia de prensa convocada para informar sobre los detalles y causas de la manifestación de este viernes en Lima.



Una rueda de prensa en la que estuvieron presentes familiares de los fallecidos, que, según confirmaron a EFE, estarán al frente de las manifestaciones.



Tanto este colectivo como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor sindicato del país, ha convocado, a partir de las 8:00 de la mañana (13:00 hora GMT), en la Plaza Dos de Mayo a la «Marcha nacional» contra la «dictadura asesina y corrupta».