El presentador peruano Andrés Hurtado despide en directo a un miembro de producción de su programa... por una errata

El conductor Andrés Hurtado, del programa "Sábado con Andrés" de Panamericana TV, puso en evidencia al productor del programa en antena por una errata en el guión

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de junio de 2023 , 20:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Emisión del programa "Sábado con André", un formato presentado por Andrés Hurtado, en el que se celebraba la elección de Miss Perú. Todo iba como lo seda: presentación de las participantes, desfile de las mismas y el habitual turno de preguntas de cualquier concurso de belleza que se precie.



Andrés Hurtado se acerca a una de las chicas y le lanza la pregunta que le corresponde y que lleva escrito en su carpeta: " ''¿Cuál consideras que es tu mayor medio?''. La cara de la concursante evidenciaba entonces que algo no estaba bien. "¿Medio?". "Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha?A ver, producción, ¿puede ser miedo...?", espetaba Andrés Hurtado.



Ante la extrañeza de la concursante, Hurtado se percató de que quizás la tarjeta que había leído estaba mal: «A ver producción, ¿puede ser miedo?». Y en un ejercicio de ego y dirigiéndose al productor del programa afirmó: «Usted, venga, señor director... yo frente al país no voy a quedar mal como conductor». Ya detrás de cámaras y en compañía del productor le hizo comprobar que efectivamente la tarjeta que le habían dado para leer contenía una errata: «Como productor me gustaría que te cerciores ante de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así».



"Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor... Me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’. Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Termina el programa y dejas tu trabajo, ¿sí? ", concluía sentenciando al productor quien asumió su error y se marchó no sin antes llevarse la escaleta como recuerdo. Las redes ante tal situación han estallado demostrando el descontento que sienten hacia esta actitud definiéndola como dictadora y déspota...