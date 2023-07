También en agosto, abre por vacaciones el Campamento Urbano de Quer

miércoles 26 de julio de 2023 , 20:16h

La máquina del tiempo del Campamento Urbano de Quer sigue en marcha. En la última semana ha llevado a los niños no al pasado, sino al futuro. Allí han podido construir sus robots con piezas sueltas y fabricar su propia cápsula del tiempo. En ella, los niños y niñas donde niños y niñas han metido sus dibujos, y sus sueños para cuando sean mayores. El propósito es abrir de nuevo la caja en 2027. Además, también han fabricado sus propias gafas para ver la vida en 3D.



La ciencia no podía faltar en la visita al futuro del campamento urbano setero, así que los niños han protagonizado un taller de ciencia divertida en el que han inflado globos con vinagre.



En la semana entrante, comienzan su viaje a Egipto, comenzando, naturalmente, por las pirámides. Hoy, han aprendido cuáles son las diferencias entre dromedarios y camellos.



El Campamento Urbano de Quer va a permanecer abierto hasta las próximas fiestas de Quer, a lo largo de los meses de junio, julio, agosto, y primeros días de septiembre, siempre y cuando haya el cupo mínimo de niños y niñas necesario.



El Ayuntamiento pone a disposición del campamento las instalaciones necesarias, y son las monitoras de la Bolsa de Trabajo creada a tal efecto por el Ayuntamiento de Quer quienes han diseñado, junto a la concejalía de Bienestar Social, un programa, divertido, dinámico y educativo (desde la educación no formal), para que este verano las niñas y niños que acudan al campamento lo pasen bien y aprendan jugando.



Hasta ahora, la media de niños por semana, si bien ha bajado algo en el final del mes de julio, continua siendo alta, de más de 20 niños y niñas diarios.



Desde el pasado 20 de junio, los niños están viajando a distintas épocas de la historia, de manera que los juegos y dinámicas son la guía de usos y costumbres de cada viaje. Ya lo han hecho a la Prehistoria, a la época de los dinosaurios o a los años sesenta del pasado siglo, al Medievo e incluso al futuro.



El Campamento cuenta con un panel en el que se recogen las rutinas de toda la semana, con pictogramas para que los niños lo comprendan de manera intuitiva. Los niños y niñas llegan hasta las 9:30 horas de la mañana. A continuación, hacen una Asamblea, antes de la actividad del día. Después, el desayuno, más juegos, y la piscina en las horas de más calor.



El Ayuntamiento de Quer, con el apoyo del Plan Corresponsables de la Junta de Comunidades, aporta toda la flexibilidad posible a las familias seteras. La inscripción se puede llevar a cabo por semanas o bien para todo el mes. Las familias pueden contratar catering para la comida de los niños, o bien también se admite la posibilidad de que los niños traigan su propia comida.



Toda la información en el teléfono 659 548 305.