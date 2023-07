El presidente de la Diputación de Guadalajara percibirá un salario de 76.308 euros

lunes 24 de julio de 2023 , 18:02h

El presidente de la Diputación provincial de Guadalajara tendrá un sueldo de 76.308,12 euros anuales, el mismo que ya percibía en la pasada legislatura, y tanto él como los otros 13 diputados socialistas que conforman su equipo de Gobierno estarán liberados.



Así ha sido aprobado en la propuesta de liberaciones y retribuciones, sin ningún voto en contra, en una sesión plenaria extraordinaria donde los catorce diputados del PSOE (donde se incluye el presidente) que conforman el Gobierno Provincial han votado a favor mientras que tanto el Grupo Provincial del PP como Vox se han abstenido.



Un Gobierno en el que la formación socialista cuenta con mayoría absoluta (14 diputados) frente a los 9 del PP y 2 de Vox, y donde en esta legislatura habrá cuatro vicepresidencias.



Las retribuciones de los cuatro vicepresidentes serán de 59.350,76 euros anuales, el mismo salario que el marcado para los portavoces de los grupos PSOE y PP, mientras que el del portavoz de Vox será del 70% (41.545,53 euros).



Con respecto al resto de los diputados con dedicación al cien por cien, la retribución aprobada es de 51,635,16 euros, correspondiendo al 87% de la asignación a las vicepresidencias y portavocias.



En cuanto a las liberaciones asignadas a los grupos: al Grupo Provincial del PP se le ha asignado la liberación de un diputado al cien por cien y a repartir 2,5 sueldos al 0,70 por ciento, y en el caso de Vox, tiene un diputado asignado con un sueldo del 0,70 por ciento.



PERSONAL EVENTUAL

El punto más polémico ha sido el de la propuesta de personal eventual y concretamente las diez personas designadas para el Gabinete de Presidencia y las Vicepresidencias, aunque tras hacer un receso en la sesión plenaria, este punto ha contado con el apoyo de todos los grupos.



En todo caso, de acuerdo a lo aprobado, la Presidencia dispondrá de un jefe de Gabinete de Presidencia que percibirá un sueldo de 53.151,42 euros al año; un jefe de Comunicación de Presidencia tendrá el mismo sueldo mientras que la retribución del secretario/a de Presidencia será de 41.625,92 euros, la misa que la del asesor/a.



También habrá un asesor adjunto y otro de Redes Sociales, así como otro de apoyo para cada una de las vicepresidencias, siendo en todos los casos el mismo sueldo: 41.625,92 euros.



En este caso, el portavoz de Vox, Víctor Juan Morejón, se ha dirigido al presidente, José Luis Vega, y le ha dicho que “la proporcionalidad no se le da muy bien, no es coherente con la realidad”. “Creo que reparten siempre barriendo para casa”, ha subrayado, recriminándole que les haya dado “las migajas”.



De su lado, desde el PP, su portavoz, Román García, se ha sumado a las críticas con respecto al incremento de personal eventual con dedicación exclusiva, especialmente en lo que toca a los asesores asignados a cada una de las vicepresidencias.



Desde este grupo consideran que el número de asesores es “bastante elevado”, y más teniendo en cuenta que se han liberado al cien por cien todos los diputados y que al margen de los diez asesores de Presidencia hay otros a repartir como grupo.



Un punto en el que ha tomado la palabra el presidente, José Luis Vega, quien ha recalcado que si el Gobierno de la Institución cuenta con 14 diputados es porque les han elegido, recordando también que el sueldo que se aprueba para él es el mismo que cobraba en su pasada legislatura, al igual que el acordado para el resto de diputados.



Incluso ha señalado que los diputados cobran algo menos que los concejales en el Ayuntamiento de la capital, y dirigiéndose al PP les ha apuntado que en recordado que pese a haber tenido un diputado menos que en la pasada legislatura, van a contar con las mimas liberaciones, y ha pedido a lo los portavoces de la oposición no entrar en debates estériles.



También se ha dirigido al portavoz de Vox y le ha recriminado sus críticas. “Les recuerdo que ustedes no venían a la política para pedir más y siguen pidiendo más y aquí se viene a trabajar”, ha afirmado, llegando a señalar que él en concreto cobra algo menos que la alcaldesa de Guadalajara (76.495 euros).



Una sesión plenaria en la que también se ha acordado la celebración de plenos el tercer viernes de cada mes, a partir de las 10.00 horas y los portavoces de los grupos políticos, que en el caso del PSOE ejercerá la diputada Arantxa Pérez Gil, siendo portavoz adjunta Susana Alcalde.



Por el Grupo Popular se ha designado como portavoz a Román García Valenciano y a Francisco Javier del Río como portavoz adjunto, mientras que por Vox, el portavoz será Víctor Juan Morejón y como suplente, José Luis Arcángel.



También se ha dado el visto bueno a la celebración de las sesiones de la Junta de Gobierno los martes de la segunda y cuarta semana de cada mes.



Por último, ha salido adelante la propuesta de creación y composición de las comisiones informativas, que serán: Despoblación y Asuntos Generales; Salud, Bienestar Social e Igualdad; Educación, Deporte, Cultura y Juventud; Infraestructuras Viarias y Urbanas, Medio Ambiente y Sostenibilidad; y Economía, Empleo, Régimen Interno, Contratación y Especial de Cuentas.