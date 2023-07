Jaime Busto sigue manteniendo sus opciones de luchar por el Campeonato del mundo de Trial GP tras la cita de Sestriere

lunes 24 de julio de 2023 , 14:02h

Tras el tercer y sexto puesto conseguido en las dos jornadas de competición en tierras italianas.



La sexta ronda del Campeonato del Mundo de Trial GP tuvo como escenario el incomparable marco de la Estación de Ski italiana de Sestriere, en donde el piloto del Equipo Oficial GASGAS Factory Racing, Jaime Busto, consiguió una tercera y sexta posición en la doble jornada de competición, resultados que le permiten mantenerse en la segunda posición provisional en el Campeonato del Mundo del Trial GP, y lo que es más importante, con opciones de luchar por el título a falta de disputarse la última doble cita del Campeonato entre los días 1 y 3 de septiembre en la localidad francesa de Vertolaye.



El hecho de disputarse esta cita a más de 2.000 metros de altitud obligó a un esfuerzo extra a los participantes en esta cita, así como a los mecánicos en la puesta a punto de las monturas, arrancando de esta manera la primera jornada de competición Jaime Busto con resultados desiguales a lo largo de las doce zonas marcadas sobre rocas que ofrecías una gran adherencia, ya que realizaba cinco zonas sin cometer ningún error, a la vez que en otras cuatro marcaba la máxima penalización, finalizando la misma en la quinta plaza provisional, realizando una gran remontada en la segunda vuelta, en la que superaba sin ningún error ocho zonas, con un único fallo en otras dos, y penalizando en las dos restantes, remontando de la quinta a la tercera posición al final de la primera jornada de competición, y a la vez consiguiendo su undécimo pódium consecutivo en la actual temporada del Mundial de Trial GP.



cómodo a lo largo de toda la jornada, y a pesar de realizar seis zonas en cada una de las dos vueltas sin cometer ningún error, en otras nueve penalizaba con el máximo de puntuación, viéndose de esta manera relegado al final de la jornada a la sexta posición de la general final.



Con el tercer y sexto puesto conseguidos en esta cita, Jaime Busto mantiene sus opciones en el Campeonato del Mundo de Trial GP, en el que sigue ocupando la segunda posición provisional, con 202 puntos y a 29 del actual líder del certamen, el catalán Toni Bou.



Una vez finalizada la prueba Jaime Busto comentaba: “Ha sido un fin de semana desigual para mí. El primer día no tuve una buena primera vuelta, pero me sentí muy bien en la segunda y pude volver al podio y terminar tercero y no muy lejos de Grattarola, que fue segundo. El segundo día fue duro, me sentí bien con mi conducción, pero con algunos cincos al comienzo de la primera vuelta necesitaba remontar en la segunda, pero de nuevo varios cincos me retrasaron al final de la jornada hasta el sexto puesto, siendo en resumen un día realmente malo”.



Por último, recordar que Jaime Busto no se ha bajado del pódium en la actual temporada en el Mundial de Trial GP, salvo en la última prueba de esta última cita de Italia, tras conseguir tres victorias, seis segundos puestos y dos tercero, después de las seis citas dobles disputadas de este certamen, manteniendo todavía opciones en la lucha por el título, ya que se encuentra a 29 puntos del actual líder Toni Bou. También destacar que Jaime Busto es igualmente segundo en la general provisional del Campeonato del Mundo de Trial Indoor-XTrial, y lidera el Campeonato de España de Trial, tras la doble victoria conseguida hace pocas fechas en las localidad leonesa de Pobladura de las Regueras.



