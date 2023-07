"El consejo de coordinación de Guadalajara dimitimos, y nos damos de baja de Podemos"

COMUNICADO

domingo 23 de julio de 2023 , 21:15h

El Consejo de Coordinación de Podemos Guadalajara, después de las elecciones municipales teníamos la intención de presentar nuestra dimisión, pero pensamos que no era el momento por estar en pre campaña y campaña, y para respetar el trabajo de otras fuerzas políticas, la presentamos una vez cerrados los colegios electorales, independientemente del resultado.



Las razones de Ias dimisiones y darnos de baja del partido, tiene que ver con lo que lleva sucediendo desde que se formó el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Castilla La Mancha, desde el cual se ha estado dañando y aislando al círculo de Guadalajara, tanto su estructura orgánica como a la militancia. También por la falta de claridad en las votaciones internad, tanto de Ia red provincial como del Consejo Ciudadano Autonómico para poner gente afín a la dirección autonómica, donde la falta de transparencia e información y maniobras de fontanería han sido norma, incluso una vez pasado el periodo electoral municipal.



Hubo problemas con la titularidad de la sede de Ia cual quería desvincularse nuestro portavoz, difamaciones a compañeros y compañeras sobre su honorabilidad, suplantaron la responsabilidad del Consejero Ciudadano Autonómico de Memoria Democrática y Cultura (Nuestro portavoz) ante asociaciones de Memoria democrática en un acto en Albacete, así como hubo insultos e injurias por parte de José Luis García Gascón coordinador de Podemos CLM al portavoz de Guadalajara en una asamblea de la red provincial, intentaron negociaciones con otros partidos (a nivel municipal), sin tener conocimiento el círculo de Guadalajara ni su consejo de coordinación, negociaciones que nos relegaban al tercer puesto en las listas municipales, aun sabiendo y habiendo trasladado por parte del consejo de coordinación municipal, que las negociaciones eran de ámbito municipal, y que las negociaciones con Izquierda Unida de Guadalajara iban encaminadas a que el primer puesto fuera para Podemos en la elecciones de mayo 2023, lo cual defendimos y conseguimos, por eso los intentos de purga por parte de la dirección autonómica.



Con la llegada de las elecciones primarias municipales de noviembre, los intentos de purga por parte Consejo de Coordinación de CLM se redoblaron, siendo esto una situación muy estresante, y mentalmente dolorosa. Nuestras sospechas eran que la motivación por parte de personas a nivel autonómico, era hacerse con el control del círculo de Guadalajara, para poder negociar en las reuniones de confluencia a nivel autonómico, como si fuéramos un cromo.



Cómo no consiguieron su propósito en las primarias, el 16 de marzo 2023 sacaron de debajo del cajón, un expediente a Alfredo Vicente Ruano, que fue interpuesto por un militante en 2020, con unas acusaciones sin fundamento ni pruebas, sobre algo presuntamente sucedido en 2019. La tramitación empezó en 2021 y se trasladaron alegaciones por parte de nuestro portavoz, incluso declaraciones juradas, y aunque la instructora le indico que todo estaba bien, lo volvieron a dejar dormir hasta marzo de 2023 para inhabilitarle. Desde abril esta recurrido en garantías estatal, aunque tenían que haber resuelto ya, tan siquiera han contestado que ha llegado el recurso en tiempo, forma y fecha.



Una vez abierto el expediente, se empezó a presionar al candidato y al círculo para que dejara su puesto para las elecciones municipales, el 6 de abril hicieron lo que consideramos coacciones por parte de la dirección autonómica, para que nuestro portavoz firmara un documento que forzara su dimisión como concejal si salía elegido. Como no consiguieron la firma, Teresa Navarro secretaria de organización y cuidados de Podemos CLM, abrió otro expediente el 2 de mayo de 2023 durante las elecciones, también en este caso expedientaron a la secretaria de organización del círculo. Todo esto viene por intentar imponer a su candidata para las elecciones municipales, ya que no lo habían conseguido durante las primarias.



Aunque hemos hecho recurso a estos expedientes, tramitados por nuestro abogado, seguimos sin tener noticias de ellos. Con estos expedientes, siguen manteniéndonos en un estado de indefensión que dura desde 2021, que no está ajustado a los estatutos y es muy doloroso a nivel psicológico.



Estas situaciones y algunas más, las llevamos poniendo en conocimiento de estatal desde 2021, pero no han hecho nada.



Solo es una muestra de lo que la dirección de Podemos CLM ha hecho en la comunidad autónoma. Por esto deberían haber dimitido José Luis García Cascón Coordinador regional de Podemos CLM, Teresa Navarro secretaria de Organización y Cuidados de Podemos CLM, Fernando Garrote secretario de Municipalismo de Podemos CLM y Asunción Mateos secretaria de feminismos de Podemos CLM y "responsable de Ia red provincial de Guadalajara", como posibles coparticipes de estas prácticas a nivel autonómico, que no deberían existir en un partido democrático.



Nos vamos, igual que otros compañeros y compañeras que han decidido lo mismo, con todo el dolor y desilusión de ver como el partido ha dejado su proyecto político y ha abandonado a la militancia, ya que presumen de cuidados, debería pensar más en la gente, y menos en sus posibles ambiciones políticas.



Por otra parte, nos vamos orgullosos y orgullosas, y con la cabeza muy alta de nuestro trabajo politico, y agradecemos a todos las compañeras y compañeros que nos han apoyado en este viaje, pese a las dificultades. No nos van a quitar la idea de seguir creyendo que la política esta para ayudar a la gente, y seguiremos participando de la vida de la ciudad de Guadalajara.



Por esta misma dimitimos, y nos damos de baja del partido, considerando la falta democracia interna.



Por esta misma dimitimos, y nos damos de baja del partido (igual que una gran parte de la militancia).



Alfredo Vicente Ruano dimite de sus cargos en el consejo de coordinación de Guadalajara, y de la red Provincial y como Consejero Ciudadano Autonómico de Castilla La Mancha y como responsable de Memoria Democrática y Cultura.



Haydee Pahuada dimite de sus cargos en el consejo de coordinación de Guadalajara



Sol Ruano dimite de sus cargos en el consejo de coordinación de Guadalajara, y de la red Provincial.



En Guadalajara a 12 de Julio de 2023



Fdo. Alfredo Vicente Ruano.



Fdo. Haydee Pahuada



Fdo. Sol Ruano