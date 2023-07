Ana Rosa, sobre el debate: "Díaz y Sánchez parecían una parejita enseñando las fotos del viaje al primo Abascal"

jueves 20 de julio de 2023 , 17:23h

“¿Usted vio el debate? ¿Qué debate? En RTVE no se movió ni un solo voto”. Así comenzó Ana Rosa Quintana su análisis particular del debate final emitido por la cadena pública de cara a las elecciones del 23J, con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal



“Pedro y Yolanda, Yolanda y Pedro: '¿Verdad, Yolanda?' 'Claro que sí, Pedro. Qué bien lo hemos hecho'”, comenzaba remedando algunos de los intercambios que el presidente del Gobierno y su vicepresidenta, candidatos por PSOE y Sumar, realizaron durante los noventa minutos.



“Eran una parejita enseñando las fotos del viaje de novios al primo Abascal”. Del líder de Vox afirma que parecía “estragado de tanto azúcar”.



Tacha a Sánchez de “perdedor”.-



Tras la cabecera, Quintana prosiguió con su línea de ataque al candidato a la reelección: “Vimos a un Sánchez diluido y con cara de perdedor”. “Le faltó sacar el anillo y pedir le voto para Sumar”, añade sobre su coalición con el partido de Yolanda Díaz.



A esta la definió como “más guerrera y eficaz”, pero añade que “no pudo diferenciarse de su jefe”. Finalmente, del candidato de Vox dijo que estuvo “hablando para los suyos y pasando bastante de la parejita”.



“Eso sí, Yolanda fue la protagonista y, la verdad, estaba bastante despierta teniendo en cuenta que duerme dos horas y pasarse la noche planchando”...



"No se movió un solo voto en el debate de anoche, si acaso, un escaño o dos del PSOE a Sumar", ha agregado Quintana que, además, ha ironizado: "¿Verdad, Yolanda? Claro que sí, Pedro. Qué bien lo hemos hecho...".