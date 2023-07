CSIF exige a Correos que acelere las contrataciones para la campaña electoral porque aún no han llegado

Miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega y ya van más de 2 millones de peticiones de voto por correo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 07 de julio de 2023 , 12:16h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido a Correos para que informe sobre las contrataciones realizadas hasta la fecha para reforzar las oficinas con motivo de la campaña electoral.



A 17 días de las elecciones generales y en plena campaña del voto por correo, delegados/as de CSIF están detectando que no han llegado todos los refuerzos prometidos y miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega debido al incremento de la carga de trabajo durante estas fechas por las más de 2 millones de peticiones de voto por correo. Además, se da la circunstancia de que el 25 por ciento de la plantilla está de vacaciones.



Correos aseguró que realizará una contratación “sin precedentes” formalizando 12.000 contratos de refuerzo en toda España para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones de servicio público, atendiendo a los ciudadanos en las oficinas, repartiendo envíos y ocupándose de tareas logísticas en los centros afectados.



Sin embargo, desde los centros de trabajo se nos transmite que no se están notando estos refuerzos y que en algunas localidades está habiendo dificultades para realizar los contratos prometidos. Mientras tanto, desde el pasado 3 de julio, Correos ha ampliado el horario de las oficinas en días laborables (30 minutos previos a la apertura ordinaria y 30 adicionales al cierre). Además, las oficinas abrirán por las tardes, así como sábados y festivos.



CSIF reclamó el pasado mes de mayo a Correos 12.000 contratos de refuerzo en toda España. Hay que recordar que los 2.500 contratos de refuerzo con los que Correos solventó las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo fueron totalmente insuficientes y originó un sobreesfuerzo por parte de una plantilla que está diezmada de forma crónica.



La plantilla de Correos, en la que falta un empleado de cada tres, lleva años bajo mínimos. No se cubren apenas bajas, jubilaciones ni traslados de empleados a otras administraciones lo que origina que no esté preparada para situaciones como ésta en la que él trabajo se va a multiplicar. La plantilla actual asciende a unas 46.000 personas y en las últimas dos décadas se ha visto mermada en unos 22.000 puestos.