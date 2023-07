Las elecciones de los jóvenes

sábado 15 de julio de 2023 , 18:29h

Este 23 de julio muchos jóvenes podrán votar por primera vez en unas elecciones y ya hemos visto cómo algunos partidos intentan “comprar” votos de manera descarada, regalando 400 euros unos y 20.000 euros otros. Y es que la izquierda siempre suele hacer lo mismo: vótame, que yo te doy cosas gra-tis, que alguien ya lo pagará después.



Pero en estas elecciones se equivocan, y es que la gente ya está harta de que se la trate como idiotas y los jóvenes también. Son muchos los amigos o fa-miliares que no pueden independizarse porque no pueden acceder a una vivienda y tienen que seguir en casa de sus padres.



También son muchos los que no encuentran un trabajo digno y tienen que ir haciendo “turismo laboral” por nuestro país y fuera de él, personas que con más de treinta años no han conseguido encadenar un trabajo que dure más allá de un año. Y esto es la realidad de la calle, pese a que Pedro Sánchez y su Ministra de Trabajo nos hagan creer que vivimos en el país con el mayor empleo de la UE, contradiciendo los datos verídicos, ya que estamos a la cabeza del desempleo juvenil en Europa.



Como profesor de Geografía e Historia de Secundaria hablo mucho con los alumnos sobre la situación actual, poniendo ejemplos de acontecimientos pa-sados con los actuales y ellos mismos son conscientes de que las cosas no funcionan bien. Algunos de ellos votarán ya este año y, tal y como han opinado sobre la actualidad a lo largo del curso, dudo que su voto sea para Pedro Sánchez.



Los jóvenes están a diario viendo vídeos en las redes sociales y las mentiras, escándalos y las ocurrencias de este gobierno durante los últimos años, aparecen constantemente como una mofa, como un meme que se hace viral entre los adolescentes. Muchos de ellos no tienen una buena situación familiar, con sus padres en el paro, con problemas económicos; por lo que no son ajenos a la situación actual que vivimos en España.



Esta gente, a la que se intenta comprar con anuncios irreales no son ignorantes a los que se pueda engañar con facilidad, ellos son conscientes de que nuestro país necesita un cambio.



La apuesta por los jóvenes debe partir desde todos los ámbitos, haciendo un especial hincapié en el mundo rural, ya que ellos son los que aportan vitalidad en nuestras poblaciones cada vez más envejecidas. Guadalajara es una de las provincias que pertenece a la España despoblada, a pesar de que no se nos incluya dentro de los parámetros de la UE y que el gobierno socialista no haya hecho nada por remediarlo.



Como alcalde de un municipio afectado por la despoblación (Hueva), sé que en nuestra provincia no se necesitan única-mente beneficios o ayudas fiscales, lo que hay que llevar a cabo es un pro-grama político realmente involucrado con la despoblación, basado en la implantación de matrimonios jóvenes en el medio rural, que formen su familia en este entorno, que quieran emprender, crear sus negocios y que sus hijos crezcan en los pueblos.



Para ello, el Partido Popular lleva una serie de pro-puestas reales con el objetivo de combatir la despoblación y desarrollar la España rural y los pueblos de Guadalajara.



De la gente joven dependerá que nuestro país y nuestra provincia cambien sus políticas y avancen hacia el futuro o se queden estancados como hasta ahora. El próximo 23 de julio habrá un cambio en España y ese cambio ven-drá de la mano de los jóvenes, porque es nuestro momento, porque es el momento.



Ismael Sánchez Vecino

Candidato suplente del Partido Popular

al Senado por Guadalajara