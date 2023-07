El PP augura "lágrimas de cocodrilo" de Sánchez en el debate por los "innumerables errores" cometidos

domingo 09 de julio de 2023 , 19:38h

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, auguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenderá "engañarnos una vez más" en el debate de este lunes frente al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en el que "va a intentar pedir disculpas, no sé si incluida alguna lágrima de cocodrilo, por alguno de los innumerables errores que ha cometido".



Así lo apuntó durante una entrevista en Servimedia donde mostró su "sorpresa" por la campaña que está llevando a cabo Sánchez "recluido voluntariamente" en los platós de televisión, porque "cuando pisa la calle, no es que reciba muchas felicitaciones, más bien todo lo contrario".



Rollán deseó que el presidente del Gobierno aproveche el debate para pedir disculpas por cómo su Ejecutivo "ha callado si no alentado al señalamiento y la persecución de algunos medios de comunicación y de algunos periodistas con nombres y apellidos". "Eso es absolutamente imperdonable", aseveró.



De cara al debate de este lunes, estimó que posiblemente Sánchez "se querrá presentar como lo que no es, un hombre de Estado, donde pretenderá engañarnos una vez más y en el que va a intentar pedir disculpas, no sé si incluida alguna lágrima de cocodrilo, por alguno de los innumerables errores que ha podido cometer y que ha cometido como en la 'ley del solo sí es sí'".



Respecto a Feijóo, "veremos a un hombre de Estado, un hombre que se ha estado preparando toda la vida para servir a su país, que lo ha hecho en anteriores responsabilidades, en el que quiere gobernar de manera humilde, de manera respetuosa, diciendo la verdad y haciendo partícipe a todos los españoles de las grandes decisiones", comentó el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP.



Además, apuntó que el líder del PP "va a emplear todos los esfuerzos y todos los recursos que están al alcance de su mano para cogobernar de manera sincera con las comunidades autónomas y poder hacer realidad la llegada de hasta 160.000 millones de euros procedentes de los Fondos de Recuperación y Resiliencia para terminar con una tasa de desempleo juvenil del 30%".



Por último, Rollán recordó que el Banco de España publicó que son 1,6 millones de hogares españoles los que están en situación de pobreza extrema, 300.000 familias más que el año anterior. Por tanto, "con Sánchez, llegar a final de mes se ha convertido en una misión imposible", concluyó.