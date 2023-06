El restaurante limeño Central ha conquistado la cima de la lista The World's 50 Best Restaurants 2023

sábado 24 de junio de 2023 , 13:32h

Tras conseguir en la pasada edición de The World's 50 Best Restaurants la segunda posición, todas las miradas estaban puestas en el restaurante de Virgilio Martínez y Pía León como el candidato preferido a convertirse en el nuevo top 1 de esta lista mundial. Y dicho y hecho.



"No se trata de ser el mejor o de competir con otros restaurantes o chefs, sino de seguir haciendo aquello que aman y buscar la verdad, aunque también ha señalado que está cómodo en esta posición", aseguraba la pasada noche Virgilio Martínez, chef de Central, el restaurante limeño que se ha convertido en el mejor del mundo 2023.



El avance de este restaurante en The World's 50 Best Restaurants se ha producido a pasos agigantados; en 2013 entró por primera vez en la lista colocándose en el número 50, mientras que al año siguiente, en 2014, consiguió un sorprendente puesto 15.



2015 fue el año en que Central consiguió la cuarta posición donde se mantuvo dos años, en 2017 cayó hasta el quinto y en 2018 al sexto. En 2021, además de ser nombrado el mejor restaurante de Latinoamérica pegó un empujón en el orden internacional y se colocó en la segunda posición, que este año ha conseguido batir convirtiéndose en el mejor del mundo.



Una cocina basada en el territorio y la diversidad



Un emocionado Virgilio Martínez aseguraba que este reconocimiento no es solo importante para ellos a nivel individual, sino que "es importante para Latinoamérica tener visibilidad".



Sobre la cocina de Central, el chef ha asegurado que representan un territorio, una diversidad y una cultura. Según explican desde el propio restaurante, "nuestro equipo colaborativo trabaja arduamente por generar nexos, e intentar hacer visibles elementos que, en la vida cotidiana, no pueden ser vistos por todos. La expedición que emprendimos nuestro inicio no tiene destino ni final, sino que se centra en el constante movimiento, en la observación y el respeto de la temporalidad y la estacionalidad que la tierra nos dicta".



En cuanto a su oferta gastronómica, en el recién coronado como mejor restaurante del mundo podemos encontrar un total de cuatro menús que van desde los 263 euros (1.045 PEN) a los 314 euros (1.250 PEN), y tres opciones de maridaje desde los 55,92 euros (222 PEN) hasta los 130 euros (518 PEN).



El menú Experiencia Territorio en Desnivel lo definen como "un trayecto a través de 12 ecosistemas de nuestro territorio", mientras que del menú Creatividad del Día aseguran que es un nuevo viaje al día.