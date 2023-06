La DGT prevé 1.300.100 desplazamientos en la Operación Especial del Verano en Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 29 de junio de 2023 , 13:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La DGT prevé 95 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera para este verano —15,1 millones por las carreteras de Castilla-La Mancha—, un 1,75% más que los movimientos reales que se registraron el verano pasado y que, ya entonces, superaron a los contabilizados en el verano de 2019.



Por meses, se esperan 45,6 millones de desplazamientos en julio, 7.433.610 por las vías de la región, y 49,3 millones en agosto, 7.670.854 de ellas por carreteras castellanomanchegas. Por ello, como todos los años, la institución ha preparado un dispositivo especial para velar por la seguridad de los usuarios que transiten por la red viaria.



En concreto, en el mes de julio se prevén 1.371.200 desplazamientos en la provincia de Albacete, 1.448.410 en Ciudad Real, 1.347.900 en Cuenca, 1.300.100 en Guadalajara y 1.966.000 en la provincia de Toledo; mientras que en el mes de agosto se esperan 1.422.750 desplazamientos en Albacete, 1.516.250 en Ciudad Real, 1.407.500 en Cuenca, 1.294.700 en Guadalajara y 2.029.654 en Toledo.



En el caso de la primera Operación Especial del Verano, que comprenderá del 30 de junio al 2 de julio, la DGT calcula que en Castilla-La Mancha habrá 732.600 desplazamientos, de los que 133.200 serán en Albacete, 140.750 en Ciudad Real, 137.600 en Cuenca, 133.850 en Guadalajara y 187.200 en Toledo.



CARRETERAS DE LA REGIÓN

En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones.



En esta provincia existen obras por rehabilitación del firme en la N-401 del kilómetro 79,900 al 107 y en la la N-502 del kilómetro 85,300 al 109 y del 119,500 al 179.



En la provincia de Albacete los puntos conflictivos están en la A-31 en el kilómetros 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,000 (La Roda), por la confluencia de las carreteras A-31 y A-30, y A-31 y AP-36, respectivamente. Mientras, en Ciudad Real no existen puntos conflictivos ni hay obras en fase de ejecución.



En Cuenca los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate; en la N-301, en Las Pedroñeras; y en la A-3 en Honrubia. En esta provincia hay obras en fase de ejecución por mejora del firme en la A-3 del kilómetro 177 al 225,250 y en por rehabilitación estructural en la N-320 en el kilómetro 193,600.



Por último, en Guadalajara la DGT destaca la A-2, de los kilómetros 56,500 al 51,000 y entre el 50,840 y el 55,120; en la N-320, del kilómetro 268 al 272,500; y en la A-2/CM-1003 en el kilómetro 60,800.



En esta provincia no hay ninguna obra en fase de ejecución.



SALIDA ESCALONADA

La DGT prevé que la salida y el regreso de las vacaciones se realizará de manera escalonada y en periodos más cortos “como viene siendo habitual en los ultimos años”, lo que hace que en numerosas ocasiones coincidan con un fin de semana.



Por este motivo y para atender a ese mayor número de personas que comienzan las vacaciones en fin de semana, y que optan por el vehículo como medio de transporte, la DGT ha establecido dispositivos especiales de regulación y control del tráfico durante todos los fines de semana del periodo estival, intensificándolos durante los primeros fines de semana de cada mes y dando lugar a las llamadas operaciones salida o regreso.



TRÁFICO “DIFERENTE” EN VERANO

Según la DGT, el tráfico en España en verano presenta unas características diferentes a las que se producen en otra época del año, por lo que hay que tener en cuenta el incremento de desplazamientos de largo recorrido en días laborales y sobre todo durante los fines de semana; el mayor tránsito de vehículos en carreteras secundarias; el aumento de los desplazamientos nocturnos; y la circulación conflictiva en carreteras que comunican poblaciones del litoral y zonas turísticas de costa con las playas.



Además, recuerda que también hay que tener precaución con la mayor presencia de ciclistas y peatones en carretera; la mayor circulación de vehículos de matrícula extranjera en carretera cuyos conductores no están habituados a los itinerarios por los que circulan.



Para salvaguardar la seguridad de los usuarios de la vía, la DGT cuenta con un operativo con la total disponibilidad de los medios, tanto humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad).



Además, la DGT señala que para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas durante las operaciones especiales y en los fines de semana se adoptarán medidas tales como la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos y balizamiento en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.



Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan mercancías peligrosas, así como a los transportes especiales en ciertos tramos, fechas y horas.