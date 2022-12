La DGT prevé 449.000 viajes por las carreteras de Guadalajara en el puente de la Inmaculada

Tráfico pone en marcha este viernes 2 de diciembre a las 15.00 horas y hasta la medianoche del domingo 11 de diciembre el dispositivo especial con motivo de las festividades de ámbito nacional de la Constitución y de la Inmaculada

Tráfico pone en marcha este viernes 2 de diciembre a las 15.00 horas y hasta la medianoche del domingo 11 de diciembre el dispositivo especial con motivo de las festividades de ámbito nacional de la Constitución y de la Inmaculada, para las que prevé 13,5 millones de desplazamientos por carretera, de los que 2.463.750 se contabilizarán en Castilla-La Mancha.



Por provincias, según los datos de la Delegación del Gobierno en la región, habrá 462.000 desplazamientos por la de Albacete, 486.00 por la de Ciudad Real, 440.000 por la de Cuenca, 449.000 por la de Guadalajara y 626.750 por la de Toledo.



En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones.



En esta provincia existen obras en la CM-4003 Camarena-urbanización Monteviejo, CM-4101 Puente del Arzobispo-Calera y Chozas, CM-4000 Toledo-NV, la CM-4004 en el tramo CM43-Alameda de la Sagra, la TO-2034 Cedillo del Condado-El Viso de San Juan-Carranque, por rehabilitación de firme; la TO-2323 Recas-A-42; la TO-2437 en la Travesía de Borox; y la TO-2031-V entre Mora y el embalse de Finisterre.



En la provincia de Albacete los puntos conflictivos están en la A-31 en el kilómetro 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,000 (La Roda), por la confluencia de las carreteras A-31 y A-30, y A-31 y AP-36, respectivamente. En esta provincia no hay obras en fase de ejecución en estos momentos.



En Ciudad Real no existen puntos conflictivos, si bien hay obras en la CR-211, de Fernán Caballero a Carrión de Calatrava del kilómetro 0 al 6,700.



En Cuenca los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate; en la N-301, en Las Pedroñeras; y en la A-3 en Honrubia.



En esta provincia existen obras en fase de ejecución en la A-3, entre Atalaya del Cañavate y Castillejo de Iniesta por rehabilitación de firme; la CM-2026 de Barajas de Melo a Leganiel por obras de mejora de trazado, drenaje y firme y la N-301 en San Clemente por reparación.



Por último, en Guadalajara la DGT destaca la A-2, de los kilómetros 56,500 al 51,000 y entre el 53,000 y el 55,000, así como en la N-320, del kilómetro 270 al 272,5. En esta provincia no hay obras actualmente en ejecución.



OPERATIVO ESPECIAL



En este contexto, el departamento que dirige Pere Navarro ha indicado que todos estos desplazamientos afectarán de modo significativo a las carreteras cuyo destino sean las zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, pero también a otras cuyo destino sean zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia.



Por este motivo, la DGT ha preparado un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y, al mismo tiempo, velen por su seguridad vial.



Este dispositivo cuenta con medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), y técnicos (780 radares fijos --92 de ellos de tramo-- y 545 móviles de control de velocidad, 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad).



Según las previsiones de Tráfico, las festividades del martes 6 y del jueves 8 de diciembre, junto con los fines de semana anterior y posterior y los diferentes días no lectivos escolares harán que en estos días se produzcan multitud de desplazamientos de largo y corto recorrido.



La salida de los grandes núcleos urbanos tendrá lugar en varias fases, siendo la primera, más significativa, el viernes 2 y el sábado 3 por el comienzo del periodo festivo, y la segunda la comprendida entre el miércoles 7 y el jueves 8. Los movimientos de retorno estarán centrados principalmente en el domingo 11 de diciembre.



Asimismo, las horas más desfavorables para viajar se concentrarán entre las 16.00 y las 22.00 del viernes 2 y el miércoles 7 y las 10.00 y las 14.00 tanto del sábado 3 como del jueves 8 y entre las 16.00 y las 23.00 horas del domingo 11.



Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas en cada uno de estos diez días, la DGT ha previsto, entre otras medidas de regulación y ordenación, la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.



También se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.



CAMPAÑA DE VIGILANCIA DE ALCOHOL Y DROGAS



Coincidiendo con este largo puente, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha, desde el lunes 5 de diciembre, una nueva campaña en la que se intensificará la vigilancia y el control sobre el riesgo que supone el consumo de alcohol y otras drogas y la conducción.



Durante una semana, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) como los de las policías locales que se sumen a la misma, intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un cuarto (24%) de los accidentes mortales. Para ello, se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras y cascos urbanos y a cualquier hora del día con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.