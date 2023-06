Las cuatro aspas del molino de Viñuelas aparecen rotas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 24 de junio de 2023 , 19:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El molino de viento manchego que alberga la pequeña localidad campiñera de Viñuelas, en la provincia de Guadalajara, ha aparecido con su eje principal y sus aspas rotas, hecho que se producía precisamente tras la fuerte tormenta con alguna racha de viento que se registró el pasado miércoles.



Aunque no se puede asegurar con certeza absoluta que esa haya sido la causa de este destrozo, el hecho de ver su molino en este estado es algo que preocupa a los vecinos de Viñuelas, pues no es la primera vez que pasa esto en su emblemático molino, situado en el paraje del Molinillo, y es un símbolo y atractivo turístico del municipio.



El exalcalde de Viñuelas Arsenio Pérez recuerda a Europa Press que no es la primera vez que su molino se rompe sino que ya tuvieron un problema similar, “aunque no tan grave”, en el 2015, justo cuando él iniciara su etapa como regidor, donde el mal tiempo rompió una de las aspas.



Y, tras ser reparado en su momento, ahora, supuestamente la climatología, ha vuelto a hacer de las suyas, aunque lo realmente importante —resalta Pérez— es que al ocurrir el “desastre” por la noche, no ha habido que lamentar ningún daño personal, algo que podría haber pasado si esto hubiera ocurrido por la mañana ya que hay mucha gente que se acerca hasta el lugar para fotografiarse. Lo que parece claro es que se trata de una avería importante y costosa.



El nuevo alcalde de Viñuelas, Leandro Fernández, elegido en los últimos comicios, se trasladó este viernes hasta el lugar para ver de cerca lo que había pasado pero, por el momento, lo único que indicó a Europa Press es que habrá que estudiar las posibles causas de lo sucedido antes de ver lo que se puede hacer.



“Afortunadamente no ha pillado a nadie”, ha apuntado el regidor, quien, en todo caso, espera poder contar con ayuda de las administraciones a la hora de afrontar la reparación del molino ya que el presupuesto del municipio es limitado y, además, se trata de un paraje que recibe numerosas visitas a lo largo de todo el año.



Por otro lado, también en Romancos, parece ser que un rayo ha causado daños en la ermita de la Soledad, concretamente, ha roto parte de la espadaña, unos hechos que ocurrían el pasado miércoles, tras una fuerte tormenta.