Investigado por estafar 39.000 euros a dos empresas de Guadalajara con "el ataque del intermediario"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 23 de junio de 2023 , 18:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha instruido diligencias por la investigación de un súbdito rumano, de 38 años de edad, con domicilio en la Comunidad de Madrid, como presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad documental, al haber estafado 39.000 euros a empresas de Humanes (Guadalajara) y Logroño.



En nota de prensa, la Benemérita ha informado que la denominada operación 'Middorian' se inició tras las denuncias presentadas en dependencias de la Policía Nacional de Logroño y en el Puesto de la Guardia Civil de Guadalajara, por los responsables de las empresas afectadas tras sufrir una estafa de más de 39.000 euros realizada mediante el método 'man in the middle'.



Esta tipología delictiva también conocida por 'ataque del intermediario', consiste en un ciberataque en el que los delincuentes interceptan una conversación o una transferencia de datos haciéndose pasar por uno de los legítimos participantes de la transacción económica.



Mediante este método los ciberdelincuentes suplantan la identidad de la empresa proveedora de un servicio, modificando el contenido de los correos electrónicos que se intercambian, y modificando el número de cuenta de los beneficiarios de las transacciones, para así inducir error a la empresa pagadora.



Finalmente, la víctima de forma involuntaria, ordena las transferencias a la cuenta de los ciberdlincuentes, en la creencia de que lo realiza a la empresa con la que tiene relación contractual.



OPERACIÓN MAGEL



De igual modo, el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, en el marco de la operación Magel, ha investigado a una mujer de nacionalidad española y de 36 años de edad, como presunta autora de un delito de estafa, tras una laboriosa investigación llevada a cabo por la Guardia Civil.



Al parecer, la investigada realizó un uso fraudulento de la tarjeta de crédito de un ciudadano que denunció en dependencias del Puesto Principal de Azuqueca de Henares cargos no autorizados en su tarjeta de crédito por compras realizadas en numerosas plataformas de comercio electrónico que ascendieron a 3.788 euros.