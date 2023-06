Albés: “Yo ya estoy de pie para el partido de vuelta”

domingo 04 de junio de 2023 , 11:23h

El Alba cae ante el Levante en el primer partido de los Play Off ante un rival que, como dice Rubén Albés, ha sabido aprovechar sus oportunidades. “Jugamos ante un rival que tiene la suficiente eficacia para no siendo superior a nosotros ganar el partido. Es una pequeña decepción, pero quedan 90 minutos por lo menos. En la vuelta seremos más eficaces y evitar que ellos no lo sean”. “Hemos comenzado bien. En la segunda nos empezamos a hundir demasiado. Hemos buscado variantes y no hemos podido mejorar el resultado. Es difícil, pero no imposible. A deseo, esperanza y fútbol no nos gana nadie”.

No hay tiempo para bajar la cabeza, el equipo ya está de pie y con la mente fija en poder remontar la eliminatoria. “En el primer gol le da en la rodilla a Álvaro. Es incontrolable. Lo que hoy es negativo, pienso que el miércoles puede ser positivo. Castigarnos hoy con el desacierto o la mala fortuna no es justo. Yo estoy de pie ya, la afición también y con eso tenemos dos elementos importantes para saber que aún faltan 90 minutos”. “Se lo dije a los chicos. No hemos sido inferiores y los hemos mirado de frente. En las áreas se dan situaciones que no se pueden controlar, pero tenemos esperanzas con los argumentos futbolísticos que damos”, afirmó el míster.

Cabeza arriba y con el orgullo que ha caracterizado a este equipo desde el primer día. “Queremos alargar esto. Para ello tenemos que estar de pie. Nadie nos ha pasado por encima. Ha habido detalles que han hecho que esto se acabe así. Los chicos pasarán mala noche. El cuerpo técnico también. La afición igual, pero amaneceremos con ganas de darle la vuelta”. Este equipo siente, en la victoria y también en la derrota. “Tristes. Con la sensación de por qué ha pasado esto. Es normal, los futbolistas sienten, la afición siente. Queríamos devolver todo el apoyo a través del fútbol que nos daba la gente”.

El choque no estuvo exento de polémica, ya que en el segundo gol del Levante el Alba reclamó un fuera de juego que, al final, no fue así. “No la he podido ver. He visto un par de capturas. Es milimétrico. Las líneas son de pinturas de brocha gorda y es difícil decidirlo”, concluyó.