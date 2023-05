Para el corazón y el cerebro, de cinco a siete nueces diarias

Su particular forma se asemeja al cerebro humano. Las nueces contienen altas cantidades de ácidos grasos omega-3

Lord Charles

lunes 29 de mayo de 2023 , 18:51h

Señalan los expertos de la Clínica Mayo que comer frutos secos como parte de una alimentación saludable puede ser bueno para el corazón. Los frutos secos contienen ácidos grasos insaturados y otros nutrientes. Además, son buenos como refrigerio: no son caros, y son fáciles de almacenar y de empaquetar para llevar a cualquier lugar.



¿Cómo pueden las nueces ayudar al corazón?



Las investigaciones han demostrado que comer frutos secos de manera frecuente disminuye los niveles de inflamación relacionada con la enfermedad cardíaca y la diabetes.



Seguir una dieta saludable regular que incluya frutos secos puede contribuir a lo siguiente:



Mejoran la salud del corazón: Las nueces son ricas en ácidos grasos omega-3, que pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud del corazón.



Promueven la salud del cerebro: Las nueces son ricas en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.



Ayudan a reducir el colesterol: Los ácidos grasos y otros nutrientes en las nueces pueden ayudar a reducir el colesterol LDL (malo) y aumentar el colesterol HDL (bueno).



Mejoran la salud digestiva: Las nueces son ricas en fibra, lo que puede ayudar a mejorar la salud digestiva y reducir el riesgo de enfermedades intestinales.



Promueven la pérdida de peso: Las nueces pueden ayudar a reducir el apetito y mejorar la saciedad, lo que puede conducir a una ingesta de calorías reducida y a la pérdida de peso.



Ayudan a prevenir el cáncer: Los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en las nueces pueden ayudar a prevenir el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, colon y próstata



Fortalecen los huesos: Las nueces son ricas en calcio y otros nutrientes importantes que pueden fortalecer los huesos y reducir el riesgo de osteoporosis.



Ayudan a mejorar la piel: Las nueces contienen vitamina E y otros antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la salud de la piel y prevenir el envejecimiento prematuro.



¿Qué causaría que los frutos secos, y las nueces en particular, sean saludables para el corazón?



Los frutos secos son una buena fuente de proteínas. La mayoría de los frutos secos contienen, al menos, algunas de estas sustancias saludables para el corazón:



Grasas insaturadas. No está del todo claro por qué, pero se cree que las grasas “buenas” de los frutos secos (tanto las monoinsaturadas como las poliinsaturadas) reducen los niveles de colesterol malo.



Ácidos grasos omega-3. Muchos frutos secos son ricos en ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3 son saludables. Pueden reducir el riesgo de tener un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.



Fibra. Todos los frutos secos contienen fibra, que ayuda a reducir el colesterol. La fibra también hace que te sientas lleno, y así comes menos.



Esteroles vegetales. Algunos frutos secos contienen esteroles vegetales, una sustancia que puede ayudar a reducir el colesterol. Los esteroles vegetales con frecuencia se añaden a productos tales como la margarina y el jugo de naranja para obtener beneficios de salud adicionales, pero se encuentran en los frutos secos de forma natural.



L-arginina. Los frutos secos también son una buena fuente de L-arginina. Algunas investigaciones señalan que la L-arginina puede reducir la presión arterial, y mejorar el colesterol y la salud general de los vasos sanguíneos.



Una desventaja de las nueces es que tienen un alto contenido de calorías, por lo que es importante limitar las porciones de cinco a siete al día, es decir, uno 20/30 gramos al día.



Las nueces proporcionan un aporte de melatonina, triptófano y de vitamina B6 ayudan a conciliar el sueño , pues favorece el mantenimiento de un estado de relajación.



Su aporte de fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y a combatir el estreñimiento, además de aumentar la sensación de saciedad. Esto hace que un puñado de nueces pueda ser considerado como un buen tentempié.