Muere un tercer anciano por un brote de gastroenteritis en una residencia de Ciudad Real

lunes 29 de mayo de 2023 , 18:19h

El anciano que se encontraba ingresado en el Hospital de Manzanares por un brote de gastroenteritis aguda registrado en la residencia Rosa del Azafrán de La Solana (Ciudad Real), ha fallecido este viernes, con lo que el número de víctimas mortales asciende a tres.



Así lo han confirmado a EFE fuentes del Sescam, que han apuntado que confiaban en que este anciano se recuperara ya que evolucionaba favorablemente, pero han lamentado que la situación se ha complicado y no ha podido superarlo.



Con la muerte de este hombre, ya son tres las personas que han fallecido por el brote registrado el pasado domingo, mientras que las otras nueve personas afectadas, siete ancianos y dos trabajadores, presentan una sintomatología leve y, en muchos de los casos, ya se han recuperado.



De momento, la causa que pudo originar el brote de gastroenteritis aguda aún se desconoce y no se podrá determinar hasta que no se conozcan los resultados de los cultivos de los alimentos consumidos y de las muestras biológicas de los afectados.



La primera fallecida murió en la propia residencia el domingo y el lunes, otro anciano falleció en el hospital de Manzanares (Ciudad Real).