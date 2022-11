Las enfermeras de Castilla-La Mancha siguen discriminadas al no tener reconocido el ‘solape de jornada’

jueves 17 de noviembre de 2022 , 10:55h

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que más de 75.000 enfermeras y enfermeros de siete servicios autonómicos de salud, entre ellos el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), están siendo discriminados respecto a sus compañeros y compañeras que trabajan en el resto de comunidades autónomas al no reconocerles el trabajo “extra” que realizan todos los días fuera de su jornada laboral para asegurar que sus pacientes reciben la mejor y más segura atención y cuidados.



Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia y Murcia son las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, que siguen sin reconocer el ‘solape de jornada’ como tiempo de trabajo a pesar de que ya en el año 2000 se inició el reconocimiento de este derecho laboral en el resto de autonomías.



“¿Por qué las enfermeras y enfermeros de Navarra llevan ya 22 años con el reconocimiento del ‘solape de jornada’ y las de Aragón y Madrid, más de 17 años, por ejemplo, mientras que otros miles de profesionales siguen esperando que sus respectivas consejerías de Sanidad hagan algo al respecto?”, se preguntan desde la organización sindical.



Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, en su Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021, son 75.051 enfermeras y enfermeros los que trabajan en los hospitales de las siete comunidades autónomas que aún no cuentan con el ‘solape de jornada’ a pesar de la existencia de distintos fallos judiciales que han dado la razón al Sindicato de Enfermería en las sucesivas demandas planteadas.



SATSE, que se ha dirigido por escrito a los/as consejeros/as de Sanidad, gerentes de servicios de salud y partidos políticos, para que posibiliten el reconocimiento del ‘solape de jornada’, ha estimado que una enfermera o enfermero que presta sus servicios en un centro hospitalario de los servicios de salud de las siete comunidades autónomas mencionadas hace de media unas 80 horas al año que no son reconocidas como tiempo de trabajo.



El solape de jornada’ es el tiempo de trabajo (20-25 minutos, como mínimo) que una enfermera o enfermero dedica, fuera de su jornada laboral, a facilitar al compañero o compañera que le releva información clínica y de cuidados fundamental y trascendente sobre la evolución de todos sus pacientes. Unos datos que, de igual manera, recibe cuando entra a trabajar por parte del profesional que le ha precedido en el turno anterior.



En concreto, el Sindicato de Enfermería reclama que el ‘solape de jornada’ sea compensando preferentemente también en tiempo de trabajo, como ya sucede en autonomías como Baleares, Euskadi, Extremadura, Castilla y León, Navarra y Comunidad Valenciana. La Rioja acaba de anunciar también su puesta en marcha.



“Durante lo peor de la pandemia, muchos fueron los compromisos adquiridos desde el conjunto de administraciones públicas y partidos políticos para mejorar nuestro sistema sanitario y las condiciones laborales del conjunto de sus profesionales pero, lamentablemente, estamos constatando que, una vez pasada esta crisis de salud pública, poco o nada se está haciendo en muchos aspectos y ámbitos de nuestra sanidad pública”, afirma.



En este sentido, el reconocimiento del ‘solape de jornada’ es un claro ejemplo de cómo se sigue sin valorar en su justa medida la labor asistencial y de cuidados que realizan las enfermeras y enfermeros de siete comunidades autónomas, las cuales tienen el “deshonroso honor” de ser una de las que aún no lo han hecho sin dar, además, argumentos de peso que justifiquen tal decisión, concluye SATSE.