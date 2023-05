AIKE propone la creación de un Rocódromo y Escuela de Espeleología en el antiguo silo de Guadalajara

miércoles 24 de mayo de 2023

El grupo municipalista sigue apostando en su programa por reutilizar espacios sin uso en vez de inaugurar nuevos edificios. En este caso proponen que el Silo de Guadalajara para reconvertirlo en rocódromo y escuela de espeleología que daría servicio a la ciudadanía y a profesionales para entrenar. También proponen programas de mantenimiento para las instalaciones deportivas cubiertas y al aire libre ya existentes, así como ampliar y mejorar espacios deportivos al aire libre para el disfrute de la juventud de la ciudad.



El grupo municipalista Aike - A Guadalajara hay que quererla- sigue profundizando en sus propuestas, en este caso a través de la actividad deportiva. Susana Martínez, candidata a la alcaldía por el grupo local y Jorge Riendas, concejal y portavoz de la formación en el Ayuntamiento ha presentado sus propuestas estrella en cuanto a deporte. “Seguimos insistiendo en políticas útiles y locales. Cuando hablamos en el programa de potenciar la actividad deportiva, queremos hablar de varias cosas: lo primero es la necesidad de invertir en instalaciones deportivas en las que dar un buen servicio a la ciudadanía, y además hablamos de diversificar. Pensamos que esta ciudad merece tener espacios diferentes para poder practicar otros deportes.” Explica Martínez



“Una de nuestras propuestas es recuperar el antiguo Silo cercano a la Estación de Renfe, que ya no tiene uso y recuperar este espacio para que se pueda practicar escalada, espeleología, descenso de cañones y que sea un espacio donde la ciudad de Guadalajara, las vecinas y vecinos, la gente joven tenga otra alternativa de practicar otros deportes. Pero además pensamos que puede ser un sitio estupendo para desarrollar otras actividades, como campamentos urbanos muy específicos potenciando estos deportes al aire libre que este espacio permite.” Apostilla la candidata a la alcaldía. La propuesta de este espacio pasa por prestar servicio a nivel profesional como espacio entrenamiento y formación o preparar oposiciones para profesiones muy específicas como bomberos, policía, guías de montaña, cuerpos de seguridad del Estado, así como empresas de trabajos en altura.



Desde el grupo ponen el ejemplo del Silo de Chillaron de Cuenca, que fue reutilizado para ello. “Siempre decimos en Aike que no hay que inventar nada, solo hay que ampliar la mirada a ver qué cosas funcionan en otros en otros municipios y trasladarla a nuestra ciudad, porque lo importante no es hacer competición, grandes eventos deportivos, sino que las personas que vivimos en Guadalajara tengamos espacios y servicios dónde poder el practicar actividades saludables y deportes lo más diversos posibles.” Añade Martínez.



“No solamente hablamos del evento deportivo desde Aike que es una actividad más económica, queremos hablar del deporte como ocio y hábito saludable para los más jóvenes y también el resto las personas que vimos en la ciudad. Hablamos de esta propuesta pero también hablamos en nuestro programa de hacer intervenciones en todas las instalaciones que tenemos en la ciudad, llevar a cabo los Planes de Mantenimiento específicos para cada una de las instalaciones que están cubiertas o al aire libre. Hablamos de climatizar los polideportivos, en este caso de los Centros Escolares, para que tengan las condiciones idóneas y se puedan abrir también por las tardes.” Amplía Jorge Riendas.



“Hablamos de espacios concretos que se pueden mejorar o ampliar, algo que se viene demandando desde los Consejos de Barrio, desde las asociaciones, por ejemplo desde de la de Aguas Vivas llevan años pidiendo un complejo deportivo para hacerse junto la Ciudad de la Raqueta. Un proyecto que apoyamos desde los Consejos, desde los presupuestos participativos para que sean una realidad.”Dice Riendas.



Por último han detallado las propuestas para los más jóvenes que Aike lleva en el programa generando instalaciones al aire libre para la práctica de deporte urbano, comenzando por ampliar la ya existente en el Parque del Coquín, que por su cercanía al nuevo campus universitario aumentará sus usuarios en breve. “Desde Aike proponemos crear más espacios de deporte urbano como parkour, ampliar y mejorar el de skate. Necesita mayor iluminación y mejorar servicios para que los jóvenes tengan un punto de encuentro con más horas de luz, baños y puntos de agua para practicar deporte más horas y que nuestra juventud pueda disfrutar de espacios de ocio saludable y de encuentro al aire libre.” Concluye el concejal.