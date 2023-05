El SEPRONA sorprende a un cazador abatiendo un corzo en el interior del campo de golf de Cabanillas

viernes 19 de mayo de 2023 , 11:16h

La patrulla del SEPRONA de la Comandancia de Guadalajara ha constatado las graves infracciones en materia de caza y uso de armas que habría cometido un vecino de la localidad de Cabanillas del Campo, en el campo de golf de la citada población.



Los agentes fueron avisados por el responsable del recinto comunicando que un cazador había disparado a un corzo desde el exterior del mismo y luego se había presentado a reclamar el animal abatido.



“ No pensaba que la acción era tan grave”



En estos términos, explicaba su actuación la persona denunciada a los agentes del SEPRONA, añadiendo que “como no había visto a nadie en el interior del campo de golf, disparó al animal sin más”.



No obstante, los hechos descritos serían especialmente graves, ya que no solo se han infringido las distancias de seguridad marcadas por la legislación de Caza de Castilla La Mancha o la prohibición de cazar en ese lugar concreto; sino que con el uso negligente e incluso temerario de una arma larga rayada,se ha puesto en peligro la integridad de las personas.