Feijóo asegura que el cambio en Castilla-La Mancha "se toca con la mano"

Feijóo augura la victoria de Núñez en Castilla-La Mancha, el "presidente peatonal" que trabaja como alcalde, "palmo a palmo".

REDACCION

viernes 12 de mayo de 2023 , 20:56h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que le "estremece" que el PSOE "se calle" y "baje las orejas" ante la "provocación" de Bildu por llevar "asesinos" en sus listas electorales. Por eso, ha retado a los candidatos socialistas, si tienen un "ápice de dignidad", a exigir a Pedro Sánchez que rompa con Bildu o se van del partido.



En un acto en Toledo para arropar al candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el candidato a la Alcaldía de Toledo, Carlos Velázquez, Feijóo ha asegurado que hasta ahora ningún dirigente socialista ha "levantado la mano" en el Comité Federal del PSOE para decir "basta ya de desmanes y despropósitos" sino que se han "cruzado de brazos ante cada vergüenza".



"Han votado lo mismo en el Congreso y el Senado. Y los que votan igual que Sánchez son Sánchez, no hay diferencia. Por tanto, merecen la misma derrota que Sánchez", ha proclamado en un acto en el Parque de la Vega con vistas a la muralla, ante unos 600 militantes del PP, según fuentes del partido.



"¿DE VERDAD QUE VAMOS A MIRAR PARA OTRO LADO?"



Feijóo ha censurado que la gobernabilidad del país dependa de partidos que "se quieren ir de España" y ha dicho que es "inaceptable que sigan siendo sus socios" tras conocer las listas de Bildu. "Es inaceptable que todos los candidatos de Sánchez se callen. Yo no voy a optar por el silencio", ha avisado.



En este punto, el jefe de la oposición ha emplazado a los candidatos de Sánchez a levantar la voz y denunciar el pacto con Bildu y se ha preguntado si a ninguno le queda un "ápice de dignidad" para decir: "Hasta aquí hemos llegado, rompa este pacto ya".



Tras asegurar que estas elecciones "van a servir para clarificar dónde está cada uno", el jefe de la oposición ha subrayado que al PP le "repugna igual que a la inmensa mayoría de votantes del Partido Socialista que Bildu lleve a asesinos en sus listas".



"Me estremece que el partido del gobierno de mi país diga que eso merece un respeto. Y me entristece y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación. ¿De verdad que no vamos a hacer nada? ¿De verdad que no vamos a decir nada? ¿De verdad que vamos a mirar para otro lado? ¿De verdad que esto es normal después de lo que hemos sufrido?", se ha preguntado.



Por eso, ha animado a los suyos a denunciarlo en campaña y a decir que no aceptan esta forma de hacer política de Sánchez. "Esto no merece ningún respeto, merece todo el reproche", ha recalcado, para retar a los dirigentes del PSOE a no seguir callando y aceptando "el pacto con Bildu", que lleva "asesinos en sus listas".



LAS RAZONES PARA DEROGAR EL SANCHISMO



Aparte de esos pactos de Sánchez con Bildu, Feijóo ha enumerado un día más los motivos que hay, a su juicio, para "derogar el sanchismo", como la ley del 'solo sí es sí' que, a su juicio, es "imperdonable" dado que hay 1.079 agresores sexuales con rebajas de pan y más de 100 en la calle.



Feijóo también ha citado como motivos para derogar el "sanchismo" que el Gobierno esté legislando "para favorecer la ocupación ilegal de vivienda", la situación actual de la Justicia, en "conflicto permanente", que Sánchez se haya "apropiado de las instituciones" o que esté "endeudando" a las próximas generaciones.



Un día después del paquete de ayudas frente a la sequía que ha aprobado el Consejo de Ministros, Feijóo ha prometido dedicarse "en cuerpo y alma" a solucionar el problema del agua y tratarlo como una política de Estado para que el campo pueda competir y las personas puedan vivir: "Hay que poner más recursos y menos propaganda".



VIAJE "PARA TAPAR ASUNTOS DOMÉSTICOS"



Además, el líder del PP ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo de viajar a Estados Unidos para hacerse "una foto" con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ha recalcado que la agenda internacional no debería "utilizarse para tapar asuntos domésticos". Dicho esto, ha recalcado que a él le daría "vergüenza" estar en la Casa Blanca y que le preguntaran por la postura diferente de sus ministros de Podemos en asuntos como la ayuda a Ucrania o los acuerdos en Defensa firmamos con Estados Unidos.



"La agenda internacional no debería utilizarse para tapar asuntos domésticos y tampoco debería usarse simplemente para sacar una foto. Debe servir para algo más y espero que sirva para algo más", ha declarado Feijóo.



El jefe de la oposición ha asegurado que si a Sánchez le "va bien" en su visita a Estados Unidos él se alegrará porque "eso será bueno para los españoles", si bien ha dicho que no se alegra de que haya sido el presidente español "que más ha tardado en ser recibido en la Casa Blanca".



El presidente del PP ha criticado que Sánchez haya viajado a Estados Unidos sin una "agenda concreta y conocida por los españoles", al tiempo que ha criticado que no vaya a "comparecer después" en la Casa Blanca en una rueda de prensa conjunta con Biden.



A renglón seguido, Feijóo ha puesto el foco en las diferencias que hay en el seno del Consejo de Ministros entre PSOE y Unidas Podemos en relación con Estados Unidos. "Me daría vergüenza viajar a Estados Unidos y que me pregunten por qué ministros del Gobierno están en contra de los acuerdos de Defensa con Estados Unidos", ha proclamado.



De la misma manera, ha dicho que a él le daría "vergüenza" viajar a Estados Unidos y que le pregunten por qué sus ministros están "en contra de las ayudas al pueblo ucraniano" o que le pregunten "por qué el presidente cambia la política del Sáhara" y hay ministros de Podemos que "felicitan al Frente Polisario".



Por eso, ha recalcado que el PP y él "nunca van a hacer lo que hace Pedro Sánchez". "Me daría vergüenza presidir un Gobierno cuyos integrantes dañan el prestigio de la nación", ha aseverado, para advertir que tener ministros que están en contra del presidente y al revés es también una de las razones para "derogar el sanchismo".



EL CAMBIO EN CLM "SE TOCA CON LA MANO"



A renglón seguido, ha aludido a las diferencias que hay entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page y ha asegurado que es un "honor ser el único presidente bien recibido de un partido en Castilla-La Mancha" y ha añadido que con el viaje del jefe del Ejecutivo a Estados Unidos "los socialistas se han librado" de él en sus mítines".



"Los candidatos del PSOE están muy contentos de que Sánchez no esté en sus mítines y Sánchez está muy contento porque no tiene a gente. Está mucho más cómodo con toda su comitiva en Estados Unidos que aquí, en las calles de Toledo. Es mucho mejor disfrutar de los líderes mundiales que no necesitan nada de él que escuchar lo que los españoles necesitan", ha proclamado con ironía.



Feijóo ha afirmado que el "cambio en Toledo está cerca" pero ha añadido que en CLM "se toca con la mano". Fuentes 'populares' no dan credibilidad a la encuesta del CIS, que mantiene a Page como presidente de la región y sin posibilidad de que la suma PP y Vox le desbanque, pero los 'populares' creen que eso ayuda a "relajar" al electorado socialista y moviliza al del Partido Popular.



Tras asegurar que no queda ciudadano en CLM "sin hablar con Paco Núñez", el líder del PP lo ha presentado como el "presidente de la calle, el presidente peatonal, el presidente que va a trabajar codo a codo con su gente".



Como ya hizo en el arranque de campaña, Feijóo ha apelado al voto útil al PP y ha asegurado que "para seguir igual hay decenas de papeletas" pero para producir el cambio solo hay una: la del Partido Popular, que es la formación del "cambio sereno en España".



"Es el momento de lograr gobiernos que empiecen a reconstruir económica, social e institucionalmente España. Es el momento de confiar en el partido que siempre ha sacado a España de sus crisis económicas y sociales", ha afirmado, para apelar a los votantes del PSOE porque en el PP, ha dicho, "caben todos".



CAMBIO POR UN GOBIERNO PROFESIONAL



Por su parte, el candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha ha ofrecido un cambio "tan imparable como moderado" para traer un "gobierno profesional" a la región que sustituya a unas políticas socialistas que hacen a la región ir "en círculos".



Paco Núñez, que ha cerrado un acto con más de medio millar de asistentes, ha propuesto a la región "volver a la seriedad de las políticas del PP".



"Os propongo que dejemos de mirar con anhelo la buena marcha de otro territorio para liderar la buena marcha del nuestro", ha manifestado, augurando que el PP ganará las próximas elecciones y que él será el próximo presidente castellanomanchego.



Así, Núñez ha ofrecido todo su "trabajo, lealtad y entrega" a los castellanomanchegos. "El cambio político comienza aquí, en Castilla-La Mancha, y juntos lo vamos a conseguir. A ganar, a ganar y a ganar", ha enfatizado.



El candidato del PP ha pedido a las huestes 'populares', sus candidatos, afiliados y simpatizantes, trabajar "con intensidad estas dos semanas" para que Castilla-La Mancha "no se quede fuera del cambio político" que, ha aventurado, va a llegar a toda España "de la mano del PP". "Tenemos que formar parte de este ciclo", ha insistido.



De este modo, ha querido ofrecer a los castellanomanchegos "un proyecto de ilusión" para "conquistar" el futuro y llevar a la región "a las mayores cotas de vanguardia, prosperidad y progreso que nunca tuvo", pasando de "estar a la cola" a "competir con los mejores".



El candidato ha aprovechado este primer día de campaña para desgranar las principales claves del programa con el que concurre a estas elecciones autonómicas, como son la creación de un "verdadero eje de desarrollo" para el sur de Europa uniéndose a la Comunidad de Madrid y Andalucía o "transformar" industrialmente a la región.



Un desarrollo que ha de ir acompañado, ha añadido, de la creación de valles de desarrollo tecnológico, todo ello además "apoyando a pymes y empresas", quienes "crean empleo desde la raíz de Castilla-La Mancha", sin olvidar su propuesta de bajada de impuestos.



Un proyecto 'popular' que además, ha explicado, "cree" en el campo y quiere luchar para que la PAC no sufra un recorte "del 23% de su renta" y que, ha apostillado, pretende apoyar un plan hidrológico nacional que haga que "al agua no se vaya a Portugal y se quede en los campos de Castilla-La Mancha".



Tampoco ha querido Núñez dejar de lado la sanidad, abogando por devolver a los sanitarios la carrera profesional "que el candidato del PSOE no ha sabido reponer en ocho años", modernizado también la atención primaria y combatiendo las listas de espera.



"Somos el único partido que defiende los intereses generales de todos los españoles, que defiende profundamente a España y los españoles y que cree en un gobierno de todos y para todos. El cambio comienza hoy", ha rematado.



RECONQUISTAR TOLEDO SIGLOS DESPUÉS



De su lado, el candidato del PP a la Alcaldía de Toledo ha ejercido de maestro de ceremonias y ha dicho que el PP puede reeditar la "reconquista de Toledo". "Gobernaremos la ciudad, gobernaremos en la Junta y gobernaremos en España", ha aseverado Carlos Velázquez.



Tiene Toledo "muchos elementos" para "mirar al futuro con la ambición de ser un referente". "Somos la Ciudad Imperial, de las Tres Culturas, de las más importantes de Occidente".



Son ya 16 años de gobiernos socialistas en la ciudad a los que Velázquez quiere doblar la mano, "16 años consecutivos que son demasiados".



"Marcados por el abandono, la parálisis, la falta de planificación. Porque todo lo que dijeron que iban a hacer, no lo han hecho", ha dicho, repasando alguno de los incumplimientos socialistas, como recuperar el Quixote Crea, finalizar la casa de la Juventud, el cuartel, la ciudad deportiva "y un largo etcétera".



A la candidata socialista, Milagros Tolón, le ha afeado "no querer debatir", y que "cada vez que dice que va a hacer algo, certifica lo que no ha hecho". Es por eso que pide el voto a los toledanos para "el cambio necesario de Toledo", cambio de "políticas y de personas".



Hoy pide el voto para solucionar problemas que "sólo el PSOE ha creado"; para hacer realidad la Concejalía del Río Tajo; conectar Azucaica con el Polígono; o poner en marcha "una verdadera política de fomento del deporte con la construcción de un gran espacio multiusos".



"Os pido el voto para un Gobierno que sepa aprovechar los fondos Next Generation, o poner en valor el Circo Romano", ha abundado Velázquez, que augura que hoy "empieza el fin del socialismo" en la ciudad, en la región, y en toda España.



Comienza una campaña que acabará el 28 de mayo "con una victoria del PP que permitirá comenzar una etapa ilusionante". "Vamos a volver a hacer historia en Toledo como lo hicimos hace más de 900 años".