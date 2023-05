La universidad de Harvard explica por qué no debes ducharte todos los días

miércoles 10 de mayo de 2023 , 19:37h

Investigadores de la célebre Universidad de Harvard (EEUU) recomiendan no ducharse a diario y advierten de riesgos para la salud en caso de hacerlo día tras día.



La creencia popular tiende a hacer pensar que ducharse diaria y constantemente es bueno.



Además, bien es sabido que el agua y el jabón combate las bacterias que entran en el cuerpo y se encuentran en manos y piel, y si no utilización pueden permitir que las bacterias causen infecciones como la gripe o acné. Pero el estudio afirma que eso puede perjudicar tu salud, tu piel o tu cabello.



De acuerdo con la investigación, existen tantas causas que atentan contra la salud cada vez que nos bañamos al igual que cuando no, y que se incrementan a medida que nos duchemos con frecuencia. Por ello, el uso de acondicionadores, jabón o champú traen consigo algunos problemas que pasamos desapercibidos.



Es cierto que un baño frecuente elimina las colonias de bacterias que se han desarrollado de forma excesiva, además de virus y otros patógenos.



Bañarse continuamente genera irritación y picazón, así como infecciones en la piel, reacciones alérgicas o el incremento de tener bacterias en el cuerpo y el cabello. Así, deberás prestar especial atención a la cantidad de veces que te aseas al día.



Al mismo tiempo, si una persona no se lava durante varios días, también puede tener efectos nocivos más que conocidos, como la acumulación de grasa, células sucias y muertas de la piel, además de provocar picazón o sequedad en el cuero cabelludo. Por otro lado, explican que esta regla se puede romper si la persona está muy sucia o sudorosa, además de si realiza actividades deportivas o se expone a altas temperaturas y ambientes sucios o polvorientos. En ese caso, la ducha debe ser con agua tibia, reduciendo el uso de champús y jabones antibacterianos.



En general, los especialistas también recomiendan ducharse cuatro veces por semana, además de realizar duchas cortas que duren tres minutos y durante ese lapso asegurarse de lavar y frotar las áreas de las axilas y la ingle.