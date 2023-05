Paco Núñez, convencido de relanzar la economía de Castilla-La Mancha, aprovechando las sinergias con Madrid y Andalucía, y convirtiendo en aliado “a todo el que quiera emprender en la región”

miércoles 10 de mayo de 2023 , 17:47h

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha apostado por los desarrollos logísticos y tecnológicos en Castilla-La Mancha, así como por el apoyo al sector primario para relanzar la economía y retener el talento joven, para cual aplicará las sinergias con las CCAA de Madrid y Andalucía, presididas por Isabel Díaz-Ayuso y Juanma Moreno.



Así lo ha trasladado hoy en su encuentro con CEOs Comunicación celebrado en Madrid, en el marco del debate ‘La visión del PP para el futuro de Castilla-La Mancha’ donde igualmente se ha mostrado convencido de ganar las próximas elecciones del 28 de Mayo, frente a un candidato socialista cansado, que sólo piensa en “ganar para salvarse a sí mismo”.



En este encuentro han participado un nutrido grupo de empresas como El Corte Inglés, Amazon, Carrefour España, Big Data, Capital Energy Group, FCC Construcción, Grupo Arturo Restauración, Ecoembes, Navantia, Lácteos García Vaquero, Caixabank, Caja Rural o Globalcaja, que han podido conocer de primera mano el programa de gobierno de Paco Núñez.



Paco Núñez ha reiterado que quiere ligar el futuro de Castilla-La Mancha al crecimiento económico que ya se produce en otras Comunidades Autónomas, aprovechando la situación estratégica de nuestra región, para lo cual reducirá la burocracia, rebajará las fiscalidad y agilizará la captación de fondos europeos hacia las empresas que inviertan en nuestra tierra, lamentando que las exportaciones de nuestra región supongan tan sólo el 2,8 por ciento del conjunto del país “por lo que queda mucho margen para producir y exportar”.



PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL



Asimismo, Paco Núñez ha insistido en que “el sector agroalimentario es fundamental para nosotros, y nuestra propuesta es caminar, en sintonía con Alberto Núñez-Feijóo, hacia un Plan Hidrológico Nacional para garantizar el agua en nuestra región, legalizando los pozos prioritarios y garantizando la recarga de los acuíferos; igualmente, tenemos que flexibilizar la PAC para evitar el recorte del 23 por ciento, hay que digitalizar las ayudas para modernizar el campo y facilitar la incorporación de los jóvenes a la Agricultura, cuidar de nuestras razas autóctonas, y hay que hacerlo protegiendo el Medio Ambiente y la ganadería extensiva que crea empleo y valor añadido en Castilla-La mancha”.



El presidente del PP-CLM también se ha mostrado partidario de “explorar nuevos modos de energía, aumentando la producción de renovables, y también apostando por el sector de la biomasa que puede ser un eje de desarrollo para la producción de toda España, por lo que estamos en condiciones de duplicar la producción energética en Castilla-La Mancha en un período de cinco años”.



ADAPTAR LA FORMACIÓN A LA DEMANDA LABORAL



Asimismo, Paco Núñez ha trazado los pilares para fomentar la inserción laboral. “La Unión Europea está trabajando para que de aquí al año 2050, dos de cada tres empleos estén ligados a las energías verdes y cero emisiones; eso tiene la reducción burocrática; también un acceso más rápido a la financiación, con oficina de captación de fondos europeos; asimismo, mejorar y flexibilizar la formación profesional, ligada a la empresa, esto genera retención de talento y fija población, por lo que necesitamos adaptar los planes formativos a la demanda laboral; y finalmente, reforzar las cadenas de suministro para impulsar cualquier desarrollo industrial”.



Paco Núñez ha añadido que “hemos llegado a un acuerdo con la comisaria de Innovación para que Castilla-La Mancha sea uno de los lugares a desarrollar un valle de empresas tecnológicas financiadas por la UE; hemos trabajado estos años con empresas para ofrecer enclaves en Castilla-La Mancha para alojar proyectos de desarrollo de tecnología industrial, vinculada a la Sanidad o la industria farmacéutica”.



El presidente del PP-CLM también ha destacado las grandes posibilidades del sectores como la aeronáutica, con plantas en Albacete e Illescas, con potencialidad de crecimiento en Castilla-La Mancha y que supone un porcentaje importante del PIB.



DESARROLLOS LOGÍSTICOS



De igual forma, Paco Núñez impulsará nuevos proyectos logísticos como los que ya existen en el Corredor del Henares o en La Sagra; estarán en Talavera de la Reina en su conexión entre Madrid y Lisboa, vinculado al sector de la Ganadería; todo el desarrollo agroalimentario pasa también por otro corredor en La Mancha, en Alcázar de San Juan; un puerto seco en Albacete “e incorporarnos al Corredor del Mediterráneo que está a cuatro kilómetros de Almansa; yo no concibo los límites territoriales como un impedimento, sino como una oportunidad de colaboración entre Comunidades Autónomas”, ha dicho.



“De ahí que he hablado con la presidenta de Madrid, con el presidente de Andalucía, y con el alcalde de Madrid, porque tenemos la posibilidad de desarrollar en el Sur de Europa un eje de crecimiento económico, adaptando la burocracia y el urbanismo a las necesidades de las empresas; busco una unión de tres autonomías, en la las tres puedan beneficiarse de ese crecimiento, y que Castilla-La Macha, que tiene suelo, pueda beneficiarse del foco financiero que es Madrid y de la buena marcha que ya ha generado Andalucía, para presentar proyectos conjuntos y ser un lugar de acogida de inversiones nacionales internacionales que van a ser un desarrollo de éxito porque nunca se encontrarán con una problema administrativo o político”.



“Mi objetivo es convertir al que emprende en mi aliado, estoy convencido de que vamos a construir las infraestructuras necesarias para hacer esto posible; un plan de infraestructuras para nuevos desarrollos industriales, vertebrar la región, con una apuesta por la vanguardia que pueda relanzar la política económica y recoger los frutos en modo de riqueza y oportunidades”, ha añadido Núñez.



“El conformismo y la resignación se han acabado, los castellano-manchegos no somos menos que nadie, estamos ante una gran tierra de gente deseosa de encontrar los aliados para desarrollar su potencial; yo les propongo que confíen en mí para dar oportunidades de crecer y prosperar a Castilla-La Mancha. Hace falta un cambio de gobierno y de modelo en la región, y estoy convencido de que este cambio de ciclo lo vamos a conseguir entre todos”