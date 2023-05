APAG denuncia el robo de espárragos verdes en el campo de Guadalajara

martes 09 de mayo de 2023 , 12:59h

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha dado traslado a la Guardia Civil el robo de espárragos verdes en algunas plantaciones desde que empezó la temporada, ocurriendo en algunas parcelas hasta en tres ocasiones.



Según APAG, cortan las puntas y "arrasan" calles enteras de hasta 20 metros de largo y, presumiblemente, el producto va destinado a la venta ambulante en mercadillos y demás, de ahí que desde APAG hayan pedido a los consumidores que no compren producto que no lleve un registro, número de lote y trazabilidad. Además, los productores se sienten indefensos y piden más vigilancia ante la falta de efectivos de la Guardia Civil.



Según el presidente de la APAG, Juan José Laso, aunque es verdad que siempre ha habido robos de algunos cultivos, últimamente, el producto "más sensible" es el espárrago, cuyos robos se cometen por la noche, al menos en los casos de agricultores de municipios como Aranzueque o Armuña de Tajuña, entre otros.



"Hemos tenido alguna queja y se lo hemos comunicado a la Guardia Civil. Esperamos que no vaya a más", ha afirmado el presidente de Apag, quien ha precisado que, por lo que saben, en algunos casos, los robos pueden llegar a 100 o 200 kilos, y "eso afecta".