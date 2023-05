Ayuso anuncia que establecerá el silencio positivo en los trámites de la Administración con el ciudadano si no se contesta en plazo

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección denuncia el “abuso” que supone para muchas familias y autónomos que se tarde meses en resolver algunas cuestiones

domingo 07 de mayo de 2023 , 20:42h

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección el próximo 28 de mayo en las elecciones autonómicas.



Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que se implantará el silencio positivo cuando la Administración no atienda a los tiempos establecidos a la hora de gestionar los trámites de los ciudadanos.



Durante su intervención en un acto con interventores y apoderados de la formación madrileña en Torrejón de Ardoz, la también presidenta del PP de Madrid ha explicado que en su programa electoral va a exponer que la Administración “cumpla los plazos con el ciudadano y si no, se le dará por sentado el silencio positivo”. “Tiene que haber burocracia, pero tiene que ser ágil, cercana y facilitar la vida a los demás”, ha añadido.



Uno de los retos del PP de Madrid es trabajar por una Administración más eficaz y “no hacer perder el tiempo al ciudadano”, según se recoge en el texto diseñado con las propuestas de cara a los comicios autonómicos. Por eso, todos los organismos locales y regionales cumplirán con los plazos para resolver los expedientes a su cargo siempre que sea posible y, en el caso de no hacerlo, el silencio será favorable a la persona que ha solicitado el trámite. Sumado a esta medida, se implantará un sistema de sanciones para los organismos que incumplan reiteradamente.



“No es de recibo que tantas familias y tantos autónomos, que tantos ciudadanos vean cómo los trámites administrativos tardan meses e incluso años en ejecutarse”, ha señalado Díaz Ayuso, quien ha tildado de “abuso y un exceso de autoridad” esta circunstancia, “como lo son los impuestos excesivamente altos cuando son confiscatorios o el exceso de burocracia”.