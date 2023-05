Paco Núñez presenta el lema ‘Juntos por el Cambio en Castilla-La Mancha’ para abrir “un nuevo ciclo político en la región y en España”

domingo 07 de mayo de 2023 , 14:05h

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha dado a conocer el lema con el que va a trabajar el Partido Popular hasta las elecciones del próximo día 28 de Mayo, ‘Juntos por el Cambio en Castilla-La Mancha’, con el que se ha mostrado convencido de abrir un nuevo ciclo político, no sólo en la región, sino también en España, de la mano de Alberto Núñez-Feijóo.



Así lo ha trasladado hoy Paco Núñez en Albacete, donde ha mantenido una reunión de coordinación con la candidatura del PP-CLM en esta provincia, en el que ha reiterado que Castilla-La Mancha merece un proyecto “para muchos años, no sólo para ir a unas elecciones”.



“Es un proyecto de presente y futuro, para que en los próximos años Castilla-La Mancha no deje pasar ni una sola oportunidad; tiene que alcanzar cotas de crecimiento como ya alcanzan otras autonomías; tiene que ser protagonista de la buena marcha de su gestión, con un gobierno ilusionado que saque todo el talento de los castellano-manchegos”, ha aseverado Núñez.



Asimismo, el presidente del PP-CLM ha manifestado que “lo que proponemos a los ciudadanos es un cambio de ciclo político para salir del agotamiento, del cansancio de un candidato del PSOE que hace tiempo dejó de parecerse a la tierra que gobierna; le vemos cansado, faltando al respeto a la gente, y no merecemos que nos griten, ni nos insulten, pues los castellano-manchegos somos gente trabajadora”, ha dicho.



Igualmente, Núñez ha insistido en que “proponemos un cambio para un nuevo camino, con nuevas políticas y nuevos retos y oportunidades; le toca al Partido Popular, se lo debemos a Castilla-La Mancha y a España, para contribuir con un gobierno serio al engrandecimiento no sólo de la región, sino de nuestro país”.



LO HAREMOS JUNTOS



“Y lo haremos juntos; primero con dos millones de castellano-manchegos con los que llevamos trabajando cuatro años; he conversado con miles de vecinos de nuestra tierra, y he certificado tenemos todas las capacidades para alcanzar cualquier reto que nos propongamos y lo vamos a hacer con cientos de representantes de la sociedad civil”.



Es por ello, que Núñez ha recordado que “medio centenar de colectivos han aportado sus ideas al programa de gobierno del Partido Popular, han sido ellos, los castellano-manchegos junto con el PP, los que han confeccionado ese programa de gobierno con 2.244 medidas”.



“Y lo vamos a hacer con ellos y con nuestros aliados, con el que va a ser el próximo presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez-Feijóo; y lo haremos también de la mano del gobierno de la CCAA de Madrid, con Isabel Díaz-Ayuso y de Andalucía, con Juanma Moreno, para que las fronteras administrativas no limiten el crecimiento de nuestra tierra, sino todo lo contrario. Lo haremos con Madrid, Andalucía y el conjunto del país, de la mano de Alberto Núñez-Feijóo” ha reiterado Núñez.



“El lema del PP-CLM busca una región de vanguardia, de oportunidades, donde los jóvenes puedan quedarse aquí a vivir, donde los mayores puedan sentirse queridos, una región que cuide de sus docentes, de los sanitarios, que potencie su turismo, deporte y tradiciones, que agilice la burocracia y rebaje la fiscalidad, por todo ello, salimos a ganar las elecciones”, ha afirmado Paco Núñez.



“Estoy convencido de que el Partido Popular, con dos castellano-manchegos detrás, va a abrir un nuevo ciclo en Castilla-La Mancha y en España” ha concluido Paco Núñez.