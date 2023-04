El PP denuncia la “sinvergonzonería de Page, por utilizar su posición para hacer campaña electoral con la ley de tiempos sanitarios de espera, que ya no puede tramitar”

“Causa sonrojo y vergüenza que Page actué con esta sinvergonzonería, después de ocho años en los que no ha hecho nada por reducir las listas de espera en la Sanidad pública de la región”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 25 de abril de 2023 , 18:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz de Sanidad del PP-CLM, Juan Antonio Moreno, ha manifestado que causa “sonrojo y vergüenza” escuchar hoy al consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha hacer un anuncio relativo a la ley de tiempos máximos para la atención sanitaria, que no puede materializarse en estos momento por estar las Cortes disueltas.



“Es lamentable que el Gobierno de Page utilice su posición institucional para hacer anuncios electorales; aquí debería entrar alguien a pararle los pies al candidato socialista, por esta sinvergonzonería que acaban de hacer y que tan sólo le sirve para hacer campaña electoral”, ha expresado Juan Antonio Moreno.



El portavoz de Sanidad del PP-CLM ha añadido que “saben que es una ley que deberá tramitarse en el Parlamento regional, por lo que no tiene otra intención que la meramente electoral, un anuncio más, un brindis al sol con el Parlamento ya disuelto. El Partido Socialista lleva ocho años anunciando esta ley en Castilla-La Mancha y Page ha sido incapaz de ponerla en marcha durante todo este tiempo, para rematar hoy con un anuncio que no puede cumplir”.



“Este gobierno de Page es el hazmerreir sanitario de toda España. Con este anuncio, el PSOE reconoce lo que venimos denunciando desde el PP-CLM hace mucho tiempo y es que las listas de espera, tanto para una operación quirúrgica, una prueba diagnóstica o para un especialista, son las peores de España y, además, se han negado hasta en una veintena ocasiones a poner en marcha un plan de choque, tal y como ha propuesto Paco Núñez”, ha aseverado Moreno.



“Es una desvergüenza política el teatrillo que ha hecho hoy el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha; la verdad es que no entendemos cómo Page puede hacer uso de la posición institucional para hacer anuncios electorales”, ha concluido el portavoz de Sanidad del PP-CLM, Juan Antonio Moreno.