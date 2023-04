Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Asaja avisa a los políticos en su asamblea en Cuenca: “O cambiáis o los agricultores no os votarán y nos organizaremos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 20 de abril de 2023 , 20:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ambiente de precampaña en la Asamblea Anual de Asaja Cuenca, gran cita anual de los agricultores de la provincia que llega a pocas semanas de la cita con las urnas municipales y autonómicas. El presidente provincial y regional de la organización agraria, José María Fresneda, ha advertido a todos los políticos que “no se puede estar todo el día lanzando mensajes sin incluir propuestas”, sean los grandes partidos o los pequeños, que él ha definido como “empresas de empleo temporal”.



Considera que, si las cosas no cambian, los agricultores terminarán por no votar a ninguno y, ha asegurado, “trabajaremos en un proyecto como en Holanda, donde se han cansado y se han presentado a las elecciones en plataformas, eso es lo que vais a conseguir”.



No ha podido asistir a la asamblea el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ni tampoco el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, pero el Gobierno regional ha estado presente con una delegación encabezada por el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; encargado de lidiar con las críticas y recoger los guantes lanzados en el acto por Fresneda.



Y es que, después de una asamblea en la que se ha hablado mucho de la sequía, última gran amenaza que acecha al sector, lo que vino a continuación fue una lluvia de acometidas por parte del dirigente de Asaja, dirigidas no solamente al Ejecutivo regional, sino al conjunto de partidos políticos, a los que ha agradecido pese a todo, al inicio de su intervención, que estuvieran presentes en este acto “pese a que no me salga nada que os siente bien”.



Ha destacado la presencia del consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, porque “nunca pensé que estaría en una asamblea con nosotros sabiendo lo que está pasando con los conejos, los jabalíes y los incendios”.



NÚÑEZ Y PRIETO

Entre los líderes políticos regionales ha estado presente también el candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.Ha llegado al acto acompañado del presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, pocos días después de conocerse que el actual diputado regional no va en la candidatura de los populares conquenses a las Cortes regionales.



Ambos han saludados juntos a muchos de los agricultores y empresarios invitados al evento, pero el protocolo les ha repartido en mesas distintas.



Núñez se ha sentado en la presidencial y Prieto ha compartido comida con representantes del PP de la capital conquense, el diputado provincial y alcalde de Villaescusa de Haro Cayetano Solana y Rogelio Pardo, delegado de la Junta en Cuenca en la época de María Dolores de Cospedal que estuvo cerca de liderar una candidatura alternativa para competir con Prieto por la Presidencia del PP de Cuenca.



No estuvieron presentes en la asamblea de los agricultores los diputados nacionales de PSOE y PP, que tenían sesión en el Congreso de los Diputados y tampoco se desplazaron a Cuenca los diputados regionales de Ciudadanos.



Sí que lo hizo el candidato de Vox a la Presidencia de Castilla-La Mancha, David Moreno.



En el ámbito empresarial, además de los líderes de entidades financieras, ha destacado la presencia de Elena Tejedor, directora general de Relaciones Externas de Mercadona, a la que Asaja ha reconocido “el valor que ha tenido por venir aquí, quizás porque tampoco tiene nada que ocultar”, en referencia a los rifirrafes que hay en ocasiones con la cadena de valor de los productos entre los agricultores y las superficies comerciales.



AMIGO DE PAGE Y NÚÑEZ

Fresneda ha pedido que “la sequía no politice el ambiente” en un acto en el que se ha definido como “amigo” tanto de Emiliano García-Page como de Francisco Núñez, y ha confesado que el líder regional de Vox, que antes “me caía de puta pena, porque se iba con los de los conejos”, ahora le cae bien.



A su juicio, “esto va de personas” y por eso “no nos podemos llevar mal entre nosotros”.



La asamblea ha vivido varios momentos emotivos, como el recuerdo por parte de Fresneda a Fernando Villena, líder histórico de Asaja que será reconocido como Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha y que ha sido homenajeado por los agricultores con el cálido aplauso que recibió su hijo en su nombre; y el galardón entregado a dos trabajadoras de Asaja Cuenca, Inmaculada López y Nieves Jiménez.



También han recibido reconocimientos Antonio Escudero, del sector del ajo de Asaja, que ha pedido ayuda para que ante la sequía este cultivo reciba el agua que necesitan para completar sus producciones; Mercedes Solera, ganadera de Campillos Paravientos que ha defendido el sector porcino; Leo Cortijo, de la Asociación de la Prensa de Cuenca; Luis de León, del centro de investigación agroforestal de Albaladejito y Juan Ángel Orejudo, director general de Innovación Digital.