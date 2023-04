“Nixon in China” en el Teatro Real

jueves 20 de abril de 2023 , 20:26h

Un título como Nixon in China aplicado a una ópera solo podía ser visto en 1987 como una solemne gamberrada o como un atrevido gesto de militante posmodernidad. Sin embargo, la estructura gramatical de este título, con innumerables antecedentes en la tradición seria –Achille in Sciro– y bufa –Il turco in Italia–, nos advierte ya de que estamos ante una ópera con sólidas raíces en la historia de este género. Esto es: con sus arias, sus conjuntos, sus concertantes, sus coros e incluso sus ballets. Lejos de caer en el olvido, Nixon in China se ha venido representando ininterrumpidamente hasta nuestros días desde su estreno, interpretada por leyendas del arte lírico como June Anderson o Sumi Jo.

Con un escenario inspirado en el ballet maoísta El destacamento femenino rojo, el libreto de Alice Goodman recrea el histórico encuentro del mandatario estadounidense con el Gran Timonel en febrero de 1972. Haciendo uso de un importante material iconográfico procedente de los archivos de la Fundación Richard Nixon y el Museo Richard Nixon, la producción de John Fulljames (Street Scene en el Teatro Real en 2018) sumerge al público en esta original reflexión sobre el choque cultural, el ejercicio –y la soledad– del poder y sus derivas autoritarias.

Ópera en tres actos

Música de John Adams (1947)

Libreto de Alice Goodman

Estrenada en la Grand Opera de Houston el 22 de octubre de 1987

Estreno en el Teatro Real

Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con Den Kongelige Opera de Copenhague y la Scottish Opera

Equipo artístico

Director musical | Olivia Lee-Gunderman - 17, 21, 24, 26 y 28 de abril

Kornilios Michailidis - 30 de abril y 2 de mayo

Director de escena | John Fulljames

Escenógrafa y figurinista | Dick Bird

Iluminadora | Ellen Ruge

Coreógrafo | John Ross

Diseñador de sonido | Cameron Crosby

Vídeo | Will Duke

Director del coro | Andrés Máspero

Reparto

Chou En-Lai | Jacques Imbrailo

Richard Nixon | Leigh Melrose

Henry Kissinger | Borja Quiza

Nancy T`ang (primera secretaria de Mao) | Sandra Ferrández

Segunda secretaria | Gemma Coma-Alabert

Tercera secretaria | Ekaterina Antípova

Mao Tse-Tung | Alfred Kim

Pat Nixon | Sarah Tynan

Chiang Ch’ing (Madame Tse-Tung) | Audrey Luna

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real