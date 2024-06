Los ganaderos afectados ya pueden solicitar una ayuda por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE)

ASAJA Castilla-La Mancha valora que se haya atendido su petición para que los ganaderos de bovino puedan compensar parte de las pérdidas ocasionadas por la enfermedad

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 07 de junio de 2024 , 19:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

ASAJA Castilla-La Mancha ha valorado la puesta en marcha de una de las ayudas más demandas por la organización agraria para el sector ganadero de bovino de la región. Se trata de una subvención para compensar los gastos veterinarios y los tratamientos desinsectantes derivados de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en las explotaciones que hayan notificado sospecha de la enfermedad en 2023.



La organización agraria ha manifestado que la ayuda no cubrirá los gastos totales porque todavía se desconoce el alcance real de esta enfermedad y hay pérdidas directas que aún no se pueden justificar, tales como las relacionadas con los sementales infértiles o con las madres que sufrieron abortos o partos con crías con malformaciones.



No obstante, ASAJA CLM ha valorado que el Gobierno regional haya cumplido su compromiso de destinar 1,3 millones de euros para compensar las consecuencias de la EHE, y que supondrá que unos 550 ganaderos reciban 34 euros por cada bovino mayor de 24 meses notificado, y hasta un máximo de 3.500 euros por explotación.



En esta línea, la organización ha recordado que el Ministerio de Agricultura se comprometió, en el seno del Foro de Diálogo de la Ganadería Extensiva en España celebrado en Toledo, a aportar 15M€ para para subvencionar los gastos en los que hayan incurrido los ganaderos para hacer frente a la EHE. Y, además, iba a pedir a las regiones que contribuyeran con otros 15M€ para llegar a cubrir las pérdidas.



ASAJA CLM ha señalado que la viabilidad de las explotaciones ganaderas está en riesgo porque, además de las enfermedades de sanidad animal, acumulan pérdidas por las sequías y el aumento exorbitante de los costes de producción. Por esta razón, la organización instaba recientemente al Ministerio de

Agricultura a que concretara y activara inmediatamente todas las medidas para el sector ganadero acordadas en el Foro de la Ganadería Extensiva.



Por último, la organización agraria ha recordado que los socios cuentan con un equipo técnico profesional para poder realizar cualquier consulta o tramitación relacionada con las ayudas publicadas hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para las explotaciones ganaderas de bovino afectadas por la EHE.



Los ganaderos podrán presentar la solicitud en el plazo de 15 días a contar desde mañana.