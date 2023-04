Los obispos defienden el matrimonio frente a la cultura del POLIAMOR

Defienden la vocación del matrimonio ante la nueva «cultura dominante»

jueves 20 de abril de 2023 , 20:20h

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, obispo responsable del servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se ha mostrado "preocupado" por la "cultura dominante" del "poliamor" y, frente a ello, ha defendido la propuesta de la Iglesia de la vocación al matrimonio, a la paternidad y maternidad.



En un encuentro con la prensa, preguntado por la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que revela que más de un 40% de la población española está de acuerdo con mantener más de una relación afectiva a la vez, el obispo aseguró que es algo que le «preocupa como miembro de la Iglesia y como ciudadano» no sólo porque va «en contra de una determinada moral» sino «como forma de entender la articulación del tejido social.



Es algo cuanto menos para hacer una importante reflexión social porque, si no, seguimos haciendo el elogio del individuo y del derecho a tener derechos de cada individuo, pero lo de poliamor queda bonito en la jerga de la cultura dominante pero si en vez de poliamor hablamos de poligamia, entonces la cosa suena de otra manera», valoró Argüello.



El arzobispo de Valladolid ha reflexionado sobre las sociedades actuales que están, a su juicio, "genuinamente desvinculadas" y ha advertido de que "las sospechas sobre los vínculos o la fugacidad de los vínculos tiene consecuencias".



"Se puede vender con el envoltorio de una vida de 'jiji jaja' en la que cada cual puede hacer lo que quiera y cuando quiera pero luego pasa lo que pasa, y al mismo tiempo decimos: '¿Qué les pasa a los adolescentes? ¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con la nueva edición del malestar cultural?'", ha planteado.



Además, Argüello ha reconocido que se ha producido una disminución del número de matrimonios celebrados por la Iglesia, en una proporción similar al descenso de candidatos al sacerdocio. También ha dicho que es "muy preocupante" la disminución del número de niños bautizados.



En concreto, la cifra de seminaristas mayores en España descendió hasta los 974 en el curso 2022-2023, 54 menos que en el curso 2021-2022, siendo la primera vez que este dato cae por debajo de los 1.000, según la estadística de la Conferencia Episcopal Española (CEE).



Por su parte, los matrimonios aumentaron un 63% en 2021 pero, de ellos, un 83,3% fueron civiles frente al 16,7% de católicos. Concretamente, hubo 123.012 matrimonio civiles frente a 24.607 religiosos.



En este contexto, los obispos han creado un nuevo Servicio de Pastoral Vocacional en la CEE. "No estamos hablando solo de la vocación de meterse a monja o a cura, sino de meterse a laico, del matrimonio, de la vocación a formar una familia", ha subrayado Argüello.