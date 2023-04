EL CIUDADANO SIEMPRE PAGA Y...PIERDE : Hacienda recaudará 865 millones MÁS y devolverá 248 MENOS a los ciudadanos por la inflación y...por NO deflactar la tarifa del IRPF

Las tarifas del apartado estatal del IRPF no se han actualizado desde el año 2008.

martes 11 de abril de 2023 , 19:33h

La Agencia Tributaria ha dado comienzo este martes a la Campaña de la Renta de 2022 en la que los trabajadores presentarán la declaración del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas IRPF.



El plazo está abierto hasta el 30 de junio, fecha en la que el ente público espera haber recibido un total de 22,89 millones de declaraciones. .



Una campaña en la que se espera ingresar 865 millones de euros más y devolver 248 menos que en la del año pasado por el efecto de la inflación.



Hacienda espera recibir un total de 22.899.000 declaraciones a lo largo de los tres meses que durará la campaña, un 3,4% más que las presentadas en el ejercicio fiscal de 2021. Con ellas, la AEAT espera obtener unos ingresos netos —es decir, la diferencia entre las declaraciones que salen a pagar y a devolver— de 6.502 millones, un 20% más que en el ejercicio fiscal de 2021.



En todo caso, conviene recordar que el grueso de la recaudación del IRPF viene por las retenciones en las nóminas de los trabajadores. Solo en 2022, Hacienda ingresó 93.776 millones de euros en este concepto.



Tal y como señalan desde el digtial 20minutos , la previsión del fisco es que seis de cada diez de las declaraciones que se presenten (13,6 millones) en esta campaña salgan a devolver, lo que supondrá un desembolso de 9.946 millones de euros en favor de los contribuyentes. Esto implica que en este ejercicio fiscal se devolverán 248 millones menos a los contribuyentes que en 2021 (una caída del 2,4%).



Una parte del auge en la recaudación esperado en esta campaña es atribuible directamente a la inflación. De hecho, el Banco de España atribuye a la inflación la mayor parte del auge de ingresos por IRPF registrado en 2022.



El impacto de la inflación se ve, fundamentalmente, por la decisión del Gobierno de PSOE/PODEMOS de NO deflactar las tarifas del tramo estatal del IRPF. Esto es lo que en el argot fiscal se conoce como "progresividad en frío". Cuando NO se adaptan las tarifas del IRPF a la inflación, las subidas salariales pueden producir un AUMENTO en la cuota que se paga de IRPF sin que el trabajador haya GANADO poder adquisitivo necesariamente , puesto que los precios han subido MÁS que su salario.



A vueltas con la PROGRESIVIDAD EN FRÍO.-



"El IRPF puede compensar la pérdida de poder adquisitivo por el IPC, pero no al completo", explica Luis del Amo, secretario técnico del Reaf del Consejo General de Economistas. El asesor fiscal indica que, ante un incremento de los salarios por el encarecimiento de los precios, los trabajadores pagan proporcionalmente más porque su salario real no sube tanto como el IPC, es decir, el problema de la nombrada PROGRESIVIDAD EN FRÍOI.



El Reaf realiza varios cálculos para un trabajador soltero, sin hijos, con distintos salarios, con la tarifa de 2022 y la hipotética tabla deflactada al 4%. Así, un trabajador con una renta de salario 18.000 euros se ahorraría 84 euros; unos con el salario medio (25.000 euros), 157 euros; uno con 40.000 euros a declarar, 173 euros; y uno con 80.000 euros a declarar, 448 euros.



Los salarios de los españoles se dejaron más de cinco puntos de poder adquisitivo por la inflación del 8,5% en 2022