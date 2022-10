Hacienda pierde en los tribunales el 50% de los pleitos que plantea el contribuyente

Los asesores fiscales denuncian el 'gatillo fácil' de la Agencia Tributaria y advierten de que hay en España más de 300.000 asuntos pendientes de resolución

jueves 13 de octubre de 2022 , 19:33h

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha denunciado que los contribuyentes ganan el 50% de los pulsos que echan a Hacienda en los tribunales. Y no son pocos. Los últimos datos indican que hay 300.000 asuntos fiscales pendientes de resolución en las diferentes instancias judiciales.



Los tribunales dieron la razón a los ciudadanos en un 45,26% de las 233.238 reclamaciones económicas-administrativas que se resolvieron en 2020, último año con datos. La Agencia Tributaria ganó el 46,96% de los casos, según consta en la memoria publicada por el ministerio que dirige María Jesús Montero.



Las estadísticas son más llamativas en Cataluña, donde el ente pierde dos de cada tres procesos. Los expertos culpan a los inspectores de Hacienda, que llegan a cobrar un BONUS de hasta 30.000 euros al año AUNQUE SUS ACTAS FRACASEN.



«Es como si un juez ganara más dinero cuanto más gente meta en la cárcel», denuncia Roberto Gutiérrez, abogado de IST Consultores, un despacho especializado en procedimientos administrativos. El letrado explica que las mayoría de los afectados nunca recurren el expediente, bien porque las sanciones económicas no son muy duras y «prefieren pagar y no meterse en líos», bien porque los procesos se dilatan.



Gutiérrez afirma que las resoluciones en los tribunales económicos-administrativos pueden demorarse hasta tres años. Cuando fallan, casi la mitad de los procesos dan la razón a los contribuyentes. Los ciudadanos ganaron el 45,26% de estos juicios en 2020, según la última Memoria Tribunales Económico-Administrativos publicada por el Ministerio de Hacienda. La Agencia Tributaria se llevó el gato al agua en el 46,96% de los procesos. El 7,78% restante aparece bajo el concepto de Otros, que incluye los desistimientos y el archivo de actuaciones.



"Hacienda pierde el 40% de los litigios en la instancia económico-administrativa y una tercera parte de los casos que superan esa criba se fallan a favor de los contribuyentes en instancia judicial", ha explicado Javier Gómez Taboada, asesor fiscal y responsable del área de estudios de Aedaf.



Para el presidente de la organización, José Ignacio Alemany, el dato es heredero de la situación de grave inseguridad jurídica que se vive en el ámbito fiscal, alimentada por una hiperproducción de normas fiscales - Aedaf ha detectado épocas de norma tributaria aprobada por semana- y el espíritu combativo de la Agencia Tributaria frente a los contribuyentes, que se concreta en la resolución por la vía de la sanción de las discrepancias fiscales que surgen en su relación con los contribuyentes. "Creemos que la sociedad española no es consciente de cómo está siendo vapuleada en términos tributarios".



Las críticas de los asesores se centran en la inestabilidad del marco fiscal, en la aplicación punitiva de criterios intuitivos o pseudo-morales en la aplicación de las normas fiscales y en una política fiscal que "se ha convertido en una suerte de ariete ideológico utilizado con fines electoralistas y recaudatorios".





Según especifican desde ‘istconsultores’, «Quienes nos dedicamos a cuestiones fiscales cuestionamos frecuentemente la parcialidad de los funcionarios de la Inspección de Hacienda que muy frecuentemente dan mayor relevancia al cobro de sus bonus de productividad que a llegar a la verdad, llegando a cometer injusticias incomprensibles que únicamente son corregidas por los Tribunales».