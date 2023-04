Azuqueca acoge este miércoles el Foro Next Educación sobre Comunidades Energéticas Locales

En el Espacio Joven Europeo (EJE), de 10 a 14 horas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 10 de abril de 2023 , 13:18h

Este miércoles, 12 de abril, se celebra en el Espacio Joven Europeo de Azuqueca (EJE) el Foro Next Educación para abordar la alternativa de las Comunidades Energéticas Locales (CEL) como medio para hacer frente al cambio climático y al incremento de los costes de la energía. La organización corre por cuenta de Next Educación, la escuela de negocios de las nuevas profesiones, y de la European Climate Foundation, con el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca. A lo largo de la mañana, desde las 10 y hasta las 14 horas, se abordarán las posibilidades que ofrecen las comunidades energéticas locales como soluciones sostenibles enfocadas en el autoconsumo.



La participación es gratuita y la inscripción para asistir presencialmente se puede formalizar AQUÍ. También se podrá asistir de manera telemática.



Abrirán la jornada el alcalde azudense, José Luis Blanco, y el presidente de Next Educación, el periodista Manuel Campo Vidal, y la clausurará el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y exalcalde de Azuqueca, Pablo Bellido.



El programa es el siguiente:



9:30 h. Apertura de puertas y acreditaciones.



10:00 h. Inauguración de la jornada a cargo de José Luis Blanco, alcalde de Azuqueca de Henares, y de Manuel Campo Vidal, presidente de Next Educación.



10:20 h. Ponencia 'El desafío de la Transición Energética en el mundo rural', a cargo del director general de Zwit Project, Raúl Santos.



10:50 h. Grupo motor–Pacto Verde Europeo Rural. Coloquio moderado por Manuel Campo Vidal y con la participación de Juan Ávila, jefe de innovación social (Redeia), y de Juan Carlos Casco, director de Emprendedorex.



11:30 h. Ponencia 'Aplicación en la práctica de las Comunidades Energéticas Locales', a cargo de Vanessa Álvaro González, de Amigos de la Tierra.



12:00 h. Clausura, a cargo del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.



12:20 h. Taller complementario de eficiencia energética: Análisis de la factura de la luz, a cargo de Iago Campo (Celver), y Elaboración de la pauta de consumo, con Javier Yera (Celver).