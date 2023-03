Duro varapalo de la Airef a la reforma de las pensiones del Gobierno de PSOE/PODEMOS, su reforma "cortoplacista" NO sirve

No cubre los gastos por el envejecimiento: aumentará el déficit y disparará el gasto en pensiones al máximo del 16,3% del PIB con una deuda del 186% en 2070

sábado 25 de marzo de 2023 , 13:57h

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que las reformas de pensiones adoptadas entre 2021 y 2023 elevarán el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y 1 punto en 2070. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha explicado este viernes en un encuentro con medios que estos cálculos se derivan de que las medidas de incremento de ingresos previstas en estas reformas, que ascienden al 1,3% del PIB, «no consiguen compensar el aumento del gasto, que se eleva al 2,4% y 2,3%, respectivamente, en 2050 y 2070».



Las pensiones son uno de los elementos clave del aumento del gasto público a largo plazo, en especial a partir de 2035, hasta alcanzar un máximo de gasto en pensiones del 16,3% del PIB en 2049 -14,8% si se excluyen las pensiones no contributivas y de clases pasivas- y después bajar al 13,4% en 2070 -13,9% excluidas no contributivas y clases pasivas-.



Asimismo, la AIReF calcula que el gasto asociado al envejecimiento de la población elevará el déficit público hasta el 7% del PIB en 2070, un año en el que la deuda pública alcanzará el 186% del PIB si no se adoptan medidas para atajar este desfase.



Estos cálculos se asientan en un escenario base en el que la población española alcanzaría los 50,3 millones de habitantes en 2050 y 52,1 millones en 2070 gracias al impulso de la migración, en el que la economía crecería una media del 1,3 % anual sin reglas fiscales. Herrero ha explicado que, de acuerdo a estas proyecciones -«no son previsiones», ha insistido- el déficit público crecerá a partir de 2026 hasta situarse en un máximo del 8,1% del PIB en 2055, para después reducirse hasta el 7% hasta 2070.



Este incremento del desfase responde al aumento del gasto en pensiones, sanidad, educación y cuidados de larga duración asociados al envejecimiento, así como el propio coste de una deuda creciente, que llegaría al 6,9% del PIB en 2070. Herrero ha defendido la conveniencia de realizar un análisis global sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque «no hay compartimentos estancos» para pensiones o comunidades autónomas y centrado en un reto, como es el envejecimiento, que «aflorará con fuerza a partir de la década de los años treinta».



Sobre las últimas medidas pactadas por Escrivá con Podemos y los sindicatos y presentadas a Bruselas, la AIReF indica que establecen "la cuasi-congelación de la pensión máxima hasta 2050 e introducen medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante incrementos de las cotizaciones sociales, lo que supondrá un aumento de los impuestos al trabajo en España".



Para evitar este escenario que deja la reforma "cortoplacista" de Escrivá, la AIReF propone articular una estrategia fiscal nacional a medio y largo plazo, y señala que la nueva regla de gasto en pensiones introducida por el Real Decreto Ley 2/2023 "presenta debilidades de diseño como la falta de justificación de los límites cuantitativos escogidos, la ausencia de coherencia con el marco fiscal y las restricciones impuestas a la supervisión independiente por la AIReF".