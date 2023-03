Facultades de Bellas Artes de TODA ESPAÑA piden al ministro de Universidades del Gobierno de PSOE/PODEMOS paralizar el anteproyecto de ley de enseñanzas artísticas

sábado 11 de marzo de 2023

Las Facultades de Bellas Artes de toda España pedirán el próximo lunes 13 de marzo, al ministro de Universidades, Joan Subirats, que se paralice el anteproyecto de ley de enseñanzas artísticas y se abra un nuevo espacio de diálogo para que el nuevo proyecto de Ley de enseñanzas artísticas sea “de consenso y coherencia en favor de una formación artística de calidad y no provoque un grave golpe contra la Universidad”.



La directora de Gabinete, Marta Cruells, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, serán los que encabecen la delegación de los decanos para explicarles su malestar y “trazar entre todos una nueva hoja de ruta, emprendiendo un diálogo entre todas las partes buscando siempre un acuerdo que sea positivo”.



“Es clave llegar a un pacto para que se regule el marco de las enseñanzas artísticas superiores, que lleva años reclamando soluciones, siempre salvaguardando el sistema universitario”, ha explicado Alfonso Ruiz.



En este sentido, ha mostrado que “nunca” se han opuesto en contra de la integración en la Universidad de Enseñanzas Artísticas como Música, Teatro o Danza.



Además, el presidente de las Facultades de Bellas Artes, Alfonso Ruiz, también trasladó este viernes toda la problemática a la Crue Universidades Españolas, “ante la necesidad de encontrar puentes de diálogo para que el nuevo anteproyecto no ponga en peligro la calidad del sistema universitario provocando un grave choque contra la Universidad que cuenta con una regulación madura e implantada y suficientes filtros de transparencia”.



“La Crue Universidades Españolas nos ha mostrado su sintonía con nuestras preocupaciones y nos han tendido la mano para buscar sinergias en favor de una formación artística de calidad”, ha afirmado Alfonso Ruiz.



Además, desde la Conferencia se han presentado esta semana alegaciones que ponen de relieve “las graves incoherencias e inconsecuencias y la falta de adecuación” de los medios afines en la regulación del anteproyecto y ha solicitado la total anulación y retirada de la legislación establecida en el Título I, así como la relacionada con el mismo con el Título III, de la nueva normativa elevada al consejo de ministros el pasado día 21 de febrero.



“Así se lo hemos trasladado también a la Crue Universidades Españolas como principal interlocutor de las universidades con el gobierno central para que entre todos busquemos un nuevo escenario ante un problema tan complejo. No se puede tolerar que se creen dos sistemas con diferentes condiciones de acceso para alumnado y profesores, pero equivalentes en niveles educativos con respecto a MECES”, ha concluido Alfonso Ruiz.