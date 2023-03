ELECCIONES 28M : Guarinos reclama a Rojo “valentía y determinación para exigir una sanidad de calidad, derecho que el PSOE nos está hurtando a los guadalajareños”

Afirma que el Hospital de Guadalajara tiene las segundas peores listas de espera de la región, que afectan a un total de 14.743 guadalajareños y que se han incrementado un 63% desde que el PSOE tiene responsabilidades de gobierno en la región y en la ciudad

lunes 20 de marzo de 2023 , 18:08h

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha denunciado que el Hospital Universitario de Guadalajara sigue teniendo las segundas peores listas de espera de toda la región. Estos datos “revelan y reflejan que la sanidad no es una prioridad para el PSOE, ni lo es para el gobierno regional de Emiliano García-Page, ni tampoco para el gobierno de Alberto Rojo en la ciudad de Guadalajara”.



Guarinos ha hecho estas declaraciones esta mañana en rueda de prensa a las puertas del hospital, donde ha detallado los últimos datos de lista de espera conocidos, los correspondientes a febrero de 2023. Unos datos que reflejan que hoy, en la provincia de Guadalajara, hay 14.743 guadalajareños que están esperando para una operación, una prueba diagnóstica o una consulta externa. Y que demuestran que, desde el año 2015 -con un gobierno del PP- hasta el 2023 con gobiernos socialistas, en Guadalajara se han incrementado la listas de espera en 5.695 personas, es decir, ha habido un incremento de cerca del 65%. “Con el PSOE gobernando en la región y en la ciudad de Guadalajara, hay 5.695 guadalajareños más esperando desesperados para ser atendidos por la sanidad pública.”



La candidata del Partido Popular ha recordado que en estas dos últimas legislaturas de gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha, en las que Rojo ha sido delegado del gobierno en la provincia y actualmente alcalde, las listas de espera sanitarias no han hecho más que aumentar, poniendo en riesgo la salud de los guadalajareños. Y en todo este tiempo, lo más llamativo es que ha guardado “un silencio absolutamente inexplicable”, y le ha reclamado “valentía y determinación para exigir una sanidad de calidad, un derecho que el PSOE nos está hurtando a los guadalajareños” y ha solicitado que defienda a los ciudadanos a los que representa por encima de los intereses de su propio partido.



Guarinos ha recordado que tanto Rojo como Page inauguraron la ampliación de las instalaciones hospitalarias hace unos meses, pero la única realidad es que las mismas, excepto la parte de urgencias y poco más, no están operativas y que los servicios se siguen prestando en un hospital que tiene 40 años.



De hecho, hay servicios que están completamente desmantelados como es el caso de Traumatología del que se han marchado seis profesionales “porque no se les cuida, porque no se les protege y porque se les paga menos que en otras comunidades autónomas”. Es más, muchos de ellos se están marchando a la Comunidad de Madrid porque nuestra región sigue siendo la única que todavía no ha recuperado la Carrera Profesional Sanitaria, “pese a que Page lleva prometiéndola ocho años”.



Guarinos ha mostrado públicamente cinco citaciones del Servicio de Traumatología de primera consulta para un año o más de espera. “Esta es la sanidad que ofrece el gobierno de Page con el silencio y la complicidad de Alberto Rojo a los vecinos y vecinas de Guadalajara. Nos prometieron un hospital que iba a duplicar los servicios a los guadalajareños y lo que van camino de conseguir es duplicar la listas de espera, con el consiguiente riesgo para la salud de los Guadalajareños”.





Deudas del SESCAM con Ortopedias de Guadalajara



La candidata del Partido Popular ha explicado que responsables de ortopedias de la ciudad, que tienen un convenio con el Sescam para dispensar material ortoprotésico, se han puesto en contacto con ella para denunciar que el Gobierno regional acumula hasta tres meses de retraso en los pagos, lo que les está obligando a pedir líneas de crédito y está poniendo en riesgo la estabilidad de muchas de ellas.



Estas ortopedias, en virtud de un convenio que tienen con el Sescam, adelantan gratuitamente al paciente, previa dispensación por el especialista, material que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tiene que abonar. “Para estas ortopedias locales, acumular retrasos en los pagos de hasta tres meses es asfixiarles y poner en riesgo el servicio que prestan.”



De nuevo, ha dicho, “estamos volviendo a los momentos en los que el gobierno regional acumulaba retrasos en los pagos, poniendo en riesgo la subsistencia de muchos negocios y la contratación de trabajadores por parte de los mismos”.



Por todo ello, ha exigido al Gobierno regional responsabilidad “para que paguen lo que deben y dejen de poner en riesgo la continuidad de establecimientos que no tienen por qué soportar la deuda de lo que es competencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.”