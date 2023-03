Resultado de las votaciones en el Pleno del ayuntamiento de Guadalajara de este viernes

viernes 03 de marzo de 2023

1 Aprobación del borrador del acta de la sesión plenaria ordinaria del día 27 de enero de 2023.



ASENTIMIENTO



2 Expediente 2803/2023. Dación de cuenta al Pleno de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2022.



DACIÓN CUENTA



3 Expediente 3065/2023. Dación de cuenta del informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, y resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Liquidación del Presupuesto 2022.



DACIÓN CUENTA



4 Expediente 3184/2023. Modificación de Créditos número 1/CE/01.



Si: 13(PSOS, CS) NO: 3(VOX, AIKE) ABS: 9(PP, UP)



5 Expediente 1576/2023. Informe de Morosidad cuarto trimestre 2022.



DACIÓN CUENTA



6 Expediente 18893/2022. Solicitud de nulidad de pleno derecho, apartados a y e artículo 217 LGT, de la liquidación 1284/2018 IIVTNU.



UNANIMIDAD



7 Expediente 18855/2022. Solicitud de nulidad de pleno derecho de la liquidación IIVTNU 1204/2018.



UNANIMIDAD



8 Expediente 17398/2022. Solicitud de nulidad de liquidación IIVTNU 1076/2018.



UNANIMIDAD



9 Expediente 17378/2022. Solicitud de nulidad de liquidaciones 1093 y 1094/2018 IIVTNU.



UNANIMIDAD



10 Expediente 1110/2023. Imposición y Ordenación de Tributos. Derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.



UNANIMIDAD



11 Expediente 2036/2023. Memoria Anual 2022 Junta Municipal de Reclamaciones Económico Administrativas.



UNANIMIDAD



12 Expediente 6521/2020. Designación miembros Junta Municipal de Reclamaciones Económico Administrativas.



UNANIMIDAD



13 Expediente 17993/2020. Bases para la formulación del Programa de Actuación Urbanizadora y selección de agente urbanizador del ámbito de reforma interior denominado "PERIM Calle Zaragoza, 55".



SI: 23(PSOE, PP, CS, UP, AIKE) ABS: 2(VOX)



14. Se incluye por unanimidad. Recurso URBAS

UNANIMIDAD



15 Expediente 1/2023. Relaciones de Decretos y Acuerdos de la JGL.



DACIÓN CUENTA



16 Expediente 1902/2023. Moción del Grupo Aike sobre la creación de cuatro Brigadas Municipales Pedáneas para Iriépal, Taracena, Valdenoches y Usanos.



SI: 4(AIKE, UP, VOX) NO: 13(PSOE, CS) ABS: 8(PP)



17 Expediente 2612/2023. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida sobre la reducción del consumo de tabaco en lugares públicos.



SI: 23(UP, PSOE, CS, PP, AIKE) NO: 2(VOX)



18 Expediente 3004/2023. Moción del Grupo Popular para la creación de I Feria de la Salud Comunitaria y Primeros Auxilios en Guadalajara.



SI: 10(PP, VOX). NO: 14(PSOE, CS, UP). ABS: 1(AIKE)



19 Expediente 3006/2023. Moción del Grupo Aike sobre la revisión del PGOU de Guadalajara.



SI: 11(PP, VOX, UP, AIKE). NO: 13(PSOE, CS)



20 Expediente 3005/2023. Moción del Grupo Unidas Podemos-Izquierda Unida con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.



Si: 15(UP, PSOE, CS, AIKE). NO: 2(VOX). ABS: 7(PP)