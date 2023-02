Ampliar Foto: ©Lolo Vasco

La alfombra de los Goya 2023 se viste de moda española

sábado 11 de febrero de 2023 , 13:29h

La alfombra roja de los Premios Goya renueva su apuesta por los diseñadores españoles en la gran noche de nuestro cine. Muchos de los rostros clave de la ceremonia, que tendrá lugar hoy sábado, 11 de febrero en el Auditorio Andalucía de Sevilla, se han decantado por firmas nacionales para celebrar nuestra cinematografía.



Clara Lago, conductora de la gala junto a Antonio de la Torre, lucirá en la alfombra roja un vestido de Dior, sandalias de Aquazzura y joyas de Bvlgari y para la gala ha optado por un vestido a medida de la firma española Redondo Brand y sandalias de Magrit. Por su parte, De la Torre llevará en la alfombra roja un traje negro con americana de terciopelo y jersey de Un toque de Sastre y cinturón, reloj y alfiler de Cartier. Durante la gala, esmoquin y zapatos de Pedro del Hierro y gemelos de Cartier.



Juliette Binoche, Goya Internacional, se ha decantado por Paco Rabanne, en un homenaje al diseñador español recientemente fallecido.



Teresa Helbig, Paco Varela, Ana Locking, Roberto Diz, Hannibal Laguna, Purificación García, Vicky Martín Berrocal, Alicia Rueda, Lander Urquijo, The 2nd Skin Co, Nicolás Montenegro, Cortana y Mans Concept son algunas de las firmas y diseñadores de nuestro país que vestirán a nominados, entregadores e invitados de la 37 edición de los galardones.



A ellas se suma la marca sevillana Bund, especializada en trajes, esmoquin y chaqués a medida, que ha vestido a parte de los entregadores de la ceremonia, como colaborador de los Premios Goya 2023. En el apartado de joyas, Suarez y Bárcena también tendrán protagonismo en los looks de la alfombra.



Abril Zamora: Victoria Salas, joyas Bárcena, bolso de Carolina Herrera, zapatos de Andypola

Aitana Sánchez-Gijón: vestido de Carolina Herrera, joyas de Cartier

Alauda Ruiz de Azúa: vestido de Teresa Helbig

Alberto Ammann: gemelos de Bárcena, cinturón de Casa Libertas

Álex González: Giorgio Armani

Albert Bosch: traje de Tamara Press, zapatos de Baerchi

Alfonso Bassave: esmoquin a medida de Lander Urquijo, joyas Bvlgari

Álvaro Cervantes: total look Dsquared2

Álvaro Morte: traje de Inmaculada García y reloj Breitling

Anna Castillo: vestido, bolso y sandalias de Gucci, joyas de Messika Jewelry

Ángela Cervantes: vestido a medida de JC Pajares, joyas de P de Paola

Antonio de la Torre: En la alfombra, traje de Un toque de Sastre, cinturón, reloj y alfiler de Cartier. Durante la gala, esmoquin y zapatos de Pedro del Hierro, gemelos de Cartier.



Antonio Dechent: total look Bund

Antonio Velázquez: traje y zapatos de Javier Portago

Ariadna Gil: vestido de Cortana, zapatos de DKNY

Asier Etxeandía: Sastreria Aldabaldetreku

Aura Garrido: Stella McCartney, joyas Bvlgari

Bárbara Santa-Cruz: vestido De la Cierva y Nicolás

Beatriz Sanchís: Ana Locking

Belén Cuesta: Pedro del Hierro

Belén Rueda: vestido de Valenzuela Atelier, zapatos Lodi, Joyas de Del Páramo

Bely Basarte: En la alfombra, vestido de Guillermo Décimo con cristal de Swarovski. En la actuación, tocado y antifaz de Betto García, vestido de Duarte, anillo de Suarez

Blanca Portillo: Carolina Herrera

Carolina Yuste: look de Yolancris, joyas de Aristocrazy

Candela Serrat: look de Alicia Rueda, joyas Del Páramo

Carla Quílez: Roberto Cavalli

Carlota Pereda: look y bolso de Valentino

Carlos Cuevas: Mango

Carmen Machi: Vicky Martín Berrocal

Cecilia Suárez: top bustier y falda de Roberto Cavalli (Colección Primavera-Verano 2023), joyas de Pomellato, zapatos de Roger Vivier

Christian Checa: traje de Dior, joyas de Cartier

Clara Lago: En la alfombra, vestido de Dior, sandalias de Aquazzura, joyas de Bvlgari. En la gala, vestido a medida de Redondo Brand, sandalias de Magrit, joyas de Bvlgari

Clara Méndez-Leite: vestido de Silvia Fernández, joyas de Bárcena

Clara Roquet: vestido de Tot-Hom

Cristina Castaño: vestido de Nicolás Montenegro, calzado de Jimmy Choo, joyas Bárcena

Daniel Muriel: Felix Ramiro

David Verdaguer: Traje de The Kooples

Diego Anido: esmoquin de Paco Varela, zapatos de Martinelli

Elena Furiase: vestido a medida de Roberto Diz, zapatos de Aquazzura, joyas de Mumit

Elena Irureta: Hannibal Laguna

Elena López Riera: Courrèges

Eneko Sagardoy: Hugo Boss

Fernando Méndez-Leite: Bund

Germán Alcarazu: traje de Jairo Villada & Eugenio Loarce, joyas de Platonic Jewelry

Goya Toledo: vestido de Redondo Brand, joyas de Uno de 50

Guitarricadelafuente: Maison Margiela

Ingrid García-Jonsson: vestido de Sportmax, joyas de Messika, zapatos de Stuart Weitzman

Isabel Coixet: bolso de Louis Vouitton by Yayoy Kusama

Israel Fernández: Mans Concept

Jaime Olías: total look Armani

Javier Castillo: esmoquin de Hackett, zapatos de Martinelli, reloj y gemelos de Montblanc



Javier Gutiérrez: total look Armani

Jiajie Yu Yan: traje Hugo Boss

Jone Laspiur: vestido de Georgiela studio, corsé de Aurem Biaix, joyas de Areta Mata y Estrella Jewells

Jorge Suquet: Emporio Armani, joyas de Bvlgari

Juan Diego Botto: Dior Homme

Juliette Binoche: Paco Rabanne

Kike Maíllo: traje de Mirto, calzado de Martinelli

Laia Costa: Carolina Herrera

Laura Galán: vestido de Johanna Calderón, joyas Suarez, zapatos de Laura Barceló

Leiva: traje, camisa, broche y zapatos de Gucci (Colección Cruise 2023), sombrero de Nick Fouquet

Leticia Dolera: Victoria Cimadelilla, joyas de Marina Garcia

Lucía Jiménez: vestido de Jose Hidalgo, joyas de Ignacio de Pilar, sandalias de Jimmy Choo, clutch de Olivier Bernoux

Luisa Mayol: vestido de Philosophy di Lorenzo Serafini, zapatos de Le Silla, joyas Del Páramo Vintage

Luis Tosar: Pedro del Hierro

Luis Zahera: esmoquin a medida de Lander Urquijo, zapatos de Martinelli

Luna Pamies: vestido de Maison Alaia, zapatos de Christian Louboutin

Manuel Carrasco: total look Hugo Boss

Manu Ríos: traje de Prada, joyas de Cartier

Manuela Vellés: vestido de Extart & Panno, joyas de Rabat

Maribel Verdú: vestido de Alberta Ferrett, joyas de Messika Jewelry

Marie Colomb: Courrèges

María de Nati: vestido de Beatriz de la Cámara, zapatos de Magrit, bolso de Jimmy Choo, joyas de Rabat

Marina Foïs: Louis Vuitton

María José Llergo: Lanvin, joyas de Bvlgari

María Pedraza: vestido y botas de Alta costura Alexandre Vauthier, joyas Bvlgari

Martiño Rivas: Armani

Mikel Bustamante: americana de Purificación García, camisa de Calvin Klein, pantalón de Antony Morato, zapatos y pajarita de Hugo Boss

Miguel Herrán: Valentino

Milena Smit: look de Saint Laurent, joyas de Cartier

Miren Ibarguren: vestido de Roberto Diz, joyas de Bárcena

Nacho Sánchez: Mans Concept Menswear

Natalia Lafourcade: vestido de Carlos Pineda, joyas de Cartier

Nerea Barros: total look Chanel

Nora Navas: vestido de Alta Costura Hervé Moreau, sandalias y clutch de Christian Louboutin, joyas de Rabat

Paula Ortiz: vestido de The 2nd Skin Co, joyas de Suarez

Paulina Gálvez: vestido de Javier de la Fuente, joyas de Amores Eternos Vintage

Pilar Ordoñez: total look de Agatha Ruiz de la Prada

Pilar Palomero: Teresa Helbig

Pol Monen: total look de Berluti, joyas de Cartier

Rafael Portela: Bund

Ricard Balada: Damat-Tween

Rodrigo Sorogoyen: esmoquin de Pedro del Hierro

Rozalén: diseño de Baró Lucas, zapatos de Just-ENE

Sara Sálamo: look y bolso de Armani, joyas de Rabat

Sonia Almarcha: Hannibal Laguna

Susana Abaitua: vestido de Isabel Sanchís, joyas y bolso de Bvlgari

Susi Sánchez: look de Pedro del Hierro por Nacho Aguayo, botines de Martinelli, joyas de Bárcena

Toni Acosta: vestido de Juan Vidal, joyas Bvlgari, zapatos Martinelli x Redondo Brand

Valèria Sorolla: total look Dior (pret-a-porter, Colección Cruise 2023), joyas de Dior

Valentina Zenere: vestido de Givenchy, zapatos de Le Silla, joyas de Bvlgari

Verónica Díaz: vestido de Pronovias, joyas de Gold&Roses, sandalias de Pedro García

Zoe Stein: vestido de Givenchy