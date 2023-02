¿Cuánto cuesta el amor? 4 de cada 10 españoles gastarán menos de 50€ en sus regalos de San Valentín

miércoles 08 de febrero de 2023 , 18:27h

Febrero es el mes del amor, de los regalos y del gasto. La campaña de San Valentín volverá a ser un éxito, pero, al contrario que en años anteriores, no se esperan grandes presupuestos en esta fecha. Según Ofertia, la plataforma web y móvil de información de compras locales de Mediapost , casi 3 de cada 4 españoles reconocen que harán algún regalo a su pareja por San Valentín, sin embargo, hay quién se resiste a comprar un detalle para celebrar ese día como declara un 30% de los españoles encuestados.

En cuanto al presupuesto, según el estudio realizado por Ofertia, el 40% de los españoles reconoce que se gastarán menos de 50€ en los regalos de San Valentín, mientras que un 23% asegura que su presupuesto para el día más romántico del año se situará entre 50 y 100€. Por el contrario, solo un 8% invertirá más de 100€.

La inflación no tiene efecto en las compras de San Valentín

Sobre cómo afectará la inflación a esta campaña parece no haber una respuesta clara. Según los datos recogidos por Ofertia, 1 de cada 4 españoles opina que es inevitable que se incremente la factura de San Valentín ya que los precios, en general, se encuentran al alza. Por el contrario, el 30% de los españoles cree que se gastará menos o nada para no caer en gastos innecesarios e intentar ahorrar, mientras que el 36% de los encuestados considera que no habrá diferencia en el gasto debido al contexto inflacionista de este año.

Los clásicos siempre triunfan

Preguntados por los regalos favoritos para celebrar San Valentín, éstos siguen siendo los bombones y las experiencias. En ambos casos, un 27% de los españoles regalarán o les gustaría recibir chocolates o una experiencia en pareja, seguidos de los peluches (14%) y joyas (10%). Aunque estos clásicos siempre son un acierto, según datos recogidos por Ofertia, un 9% de los encuestados prefieren planes más íntimos como una cena romántica en casa.

Es innegable que San Valentín se ha convertido en un gran filón para el comercio. Tanto es así que, analizando el comportamiento de los consumidores en la semana previa a San Valentín (del 8 al 14 de febrero) con la última semana de enero (del 25 al 31 de enero) de 2022, Ofertia ha detectado un incremento en las búsquedas de bombones, joyas, peluches, restaurantes y flores. Así, en el caso de los dulces, éstas llegan a triplicarse, mientras que, en el caso de los peluches, el número de búsquedas se duplica.

Sin embargo, lo que más buscan los españoles cuando se acerca el 14 de febrero son restaurantes, multiplicando hasta por 7 el número de búsquedas cuando se acerca la fecha señalada en el calendario. Por el contrario, flores (+73%) y peluches (+43%), aunque ven incrementadas las consultas en Internet, lo hacen en menor medida.